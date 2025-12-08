Совбез ООН проведет заседание по Украине: кто его инициировал

На этой неделе во вторник, 9 декабря, Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по теме Украины. Об этом сообщает APA.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Как заявили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени (в 17:00 по киевскому).

По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Британия, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.

Также стоит отметить, что в декабре Словения председательствует в Совбезе.

