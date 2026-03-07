Путіна починають затискати: хто перехопив судно «тіньового флоту» Росії

Берегова охорона Швеції провела операцію із затримання судна, яке пов'язують із так званим "тіньовим флотом" Росії. Як повідомляє видання Sweden Herald, силовики висадилися на борт балкера Kaffa за допомогою вертольота та патрульного катера у територіальних водах країни.

Танкери з нафтою. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, судно знаходиться у списку санкцій України і перевозило зерно. Операція пройшла на південь від міста Треллеборг на півдні Швеції.

Як повідомив представник берегової охорони Маттіас Ліндхольм, наразі проводиться розслідування, яке має встановити всі обставини діяльності судна.

"Я не хочу робити припущення про те, які рішення буде ухвалено. Ми все ще знаходимося в морі, прямо на південь від Треллеборга", — зазначив він.

За інформацією шведської влади, балкер нещодавно прибув із Касабланка і, згідно з заявленими даними, прямував до Санкт-Петербурга. У цьому походження судна викликає серйозні питання.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що у судна може бути обов'язкове страхування. Крім того, влітку цього року корабель змінив прапор – з російської на гвінейську, що нерідко використовується судами для обходу санкцій.

Влада Швеції також має намір перевірити технічний стан балкера та визначити, чи відповідає він вимогам безпеки для судноплавства у територіальних водах країни.

Експерти зазначають, що подібні операції стають дедалі частішими на тлі посилення контролю за "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу міжнародних санкцій та транспортування вантажів.

