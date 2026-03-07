Путина начинают зажимать: кто перехватил судно «теневого флота» России

Береговая охрана Швеции провела операцию по задержанию судна, которое связывают с так называемым "теневым флотом" России. Как сообщает издание Sweden Herald, силовики высадились на борт балкера Kaffa с помощью вертолёта и патрульного катера в территориальных водах страны.

Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, судно находится в санкционном списке Украины и перевозило зерно. Операция прошла к югу от города Треллеборг на юге Швеции.

Как сообщил представитель береговой охраны Маттиас Линдхольм, сейчас проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства деятельности судна.

"Я не хочу строить предположения о том, какие решения будут приняты. Мы всё ещё находимся в море, прямо к югу от Треллеборга", — отметил он.

По информации шведских властей, балкер недавно прибыл из Касабланка и, согласно заявленным данным, направлялся в Санкт-Петербург. При этом происхождение судна вызывает серьёзные вопросы.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что у судна может отсутствовать обязательная страховка. Кроме того, летом этого года корабль сменил флаг – с российского на гвинейский, что нередко используется судами для обхода санкций.

Власти Швеции также намерены проверить техническое состояние балкера и определить, соответствует ли он требованиям безопасности для судоходства в территориальных водах страны.

Эксперты отмечают, что подобные операции становятся всё более частыми на фоне усиления контроля за "теневым флотом", который Россия использует для обхода международных санкций и транспортировки грузов.

