Путина начинают зажимать: кто перехватил судно «теневого флота» России

Кравцев Сергей
Береговая охрана Швеции провела операцию по задержанию судна, которое связывают с так называемым "теневым флотом" России. Как сообщает издание Sweden Herald, силовики высадились на борт балкера Kaffa с помощью вертолёта и патрульного катера в территориальных водах страны.
Танкеры с нефтью. Фото: из открытых источников
По данным журналистов, судно находится в санкционном списке Украины и перевозило зерно. Операция прошла к югу от города Треллеборг на юге Швеции.
Как сообщил представитель береговой охраны Маттиас Линдхольм, сейчас проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства деятельности судна.
По информации шведских властей, балкер недавно прибыл из Касабланка и, согласно заявленным данным, направлялся в Санкт-Петербург. При этом происхождение судна вызывает серьёзные вопросы.
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что у судна может отсутствовать обязательная страховка. Кроме того, летом этого года корабль сменил флаг – с российского на гвинейский, что нередко используется судами для обхода санкций.
Власти Швеции также намерены проверить техническое состояние балкера и определить, соответствует ли он требованиям безопасности для судоходства в территориальных водах страны.
Эксперты отмечают, что подобные операции становятся всё более частыми на фоне усиления контроля за "теневым флотом", который Россия использует для обхода международных санкций и транспортировки грузов.
