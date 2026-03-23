Путін вже готується: по яким країнам у Європі ударить РФ

Ймовірність розширення війни за межі України зростає, і одним із потенційних напрямків може стати Балтійський регіон. Таку думку висловив експерт-міжнародник Ілія Куса, назвавши шість ключових причин, чому подібний сценарій може бути вигідним Росії.

Володимир Путін.

За його словами, Кремль може спробувати використати конфлікт для розколу єдності НАТО, особливо на тлі можливого небажання США активно втручатися у європейські справи. Це, своєю чергою, створює ризик кризи всієї системи колективної безпеки та перевірки на міцність статті 5 Альянсу.

Окрему роль відіграє і внутрішній фактор: потенційна "балтійська кампанія" може бути подана як захист російськомовного населення та символічна "відплата" за розпад СРСР, що здатне мобілізувати російське суспільство на тлі відсутності значних успіхів у війні проти України.

Експерт також звертає увагу на військовий аспект: Росія накопичила бойовий досвід, модернізувала озброєння та може випробувати нові тактики на менш підготовлених країнах периферії Альянсу. Паралельно війна на інших напрямках, зокрема на Близькому Сході, відволікатиме ресурси Заходу.

Куса вважає, що ескалація в Балтії здатна послабити підтримку України з боку Європи, змусивши союзників переорієнтувати ресурси на захист власних територій. У перспективі Кремль може використати військовий тиск як аргумент для переговорів про новий розподіл сфер впливу.

Втім, існують і стримуючі фактори. Серед них – позиція Китаю, який не зацікавлений у руйнуванні торгівлі з ЄС, а також обережність Олександра Лукашенка щодо прямої участі Білорусі у конфлікті.

На думку експерта, саме ці чинники можуть визначити, чи переросте нинішнє протистояння у масштабну війну з виходом на територію країн НАТО.

