Путин уже готовится: по каким странам в Европе ударит РФ

Вероятность расширения войны за пределы Украины растет, и одним из потенциальных направлений может стать Балтийский регион. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса, назвав шесть ключевых причин, почему подобный сценарий может быть выгоден России.

По его словам, Кремль может попытаться использовать конфликт для раскола единства НАТО, особенно на фоне возможного нежелания США активно вмешиваться в европейские дела. Это в свою очередь создает риск кризиса всей системы коллективной безопасности и проверки на прочность статьи 5 Североатлантического союза.

Отдельную роль играет и внутренний фактор: потенциальная "балтийская кампания" может быть представлена как защита русскоязычного населения и символическая "возмездие" за распад СССР, способное мобилизовать российское общество на фоне отсутствия значительных успехов в войне против Украины.

Эксперт также обращает внимание на военный аспект: Россия накопила боевой опыт, модернизировала вооружение и может опробовать новые тактики в менее подготовленных странах периферии Альянса. Параллельно война по другим направлениям, в частности на Ближнем Востоке, будет отвлекать ресурсы Запада.

Куса считает, что эскалация в Балтии способна ослабить поддержку Украины со стороны Европы, заставив союзников переориентировать ресурсы в защиту собственных территорий. В перспективе Кремль может использовать военное давление в качестве аргумента для переговоров о новом распределении сфер влияния.

Впрочем, существуют и сдерживающие факторы. Среди них – позиция Китая, который не заинтересован в разрушении торговли с ЕС, а также осторожность Александра Лукашенко по поводу прямого участия Беларуси в конфликте.

По мнению эксперта, именно эти факторы могут определить, перерастет ли нынешнее противостояние в масштабную войну с выходом на территорию стран НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — удар в самое сердце: ВСУ подожгли ключевые нефтяные узлы РФ за тысячи километров.



