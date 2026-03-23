Путин уже готовится: по каким странам в Европе ударит РФ
Путин уже готовится: по каким странам в Европе ударит РФ

Москва может использовать войну для удара по НАТО, но все решат Китай и Беларусь

23 марта 2026, 17:27
Кравцев Сергей

Вероятность расширения войны за пределы Украины растет, и одним из потенциальных направлений может стать Балтийский регион. Такое мнение высказал эксперт-международник Илия Куса, назвав шесть ключевых причин, почему подобный сценарий может быть выгоден России.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль может попытаться использовать конфликт для раскола единства НАТО, особенно на фоне возможного нежелания США активно вмешиваться в европейские дела. Это в свою очередь создает риск кризиса всей системы коллективной безопасности и проверки на прочность статьи 5 Североатлантического союза.

Отдельную роль играет и внутренний фактор: потенциальная "балтийская кампания" может быть представлена как защита русскоязычного населения и символическая "возмездие" за распад СССР, способное мобилизовать российское общество на фоне отсутствия значительных успехов в войне против Украины.

Эксперт также обращает внимание на военный аспект: Россия накопила боевой опыт, модернизировала вооружение и может опробовать новые тактики в менее подготовленных странах периферии Альянса. Параллельно война по другим направлениям, в частности на Ближнем Востоке, будет отвлекать ресурсы Запада.

Куса считает, что эскалация в Балтии способна ослабить поддержку Украины со стороны Европы, заставив союзников переориентировать ресурсы в защиту собственных территорий. В перспективе Кремль может использовать военное давление в качестве аргумента для переговоров о новом распределении сфер влияния.

Впрочем, существуют и сдерживающие факторы. Среди них – позиция Китая, который не заинтересован в разрушении торговли с ЕС, а также осторожность Александра Лукашенко по поводу прямого участия Беларуси в конфликте.

По мнению эксперта, именно эти факторы могут определить, перерастет ли нынешнее противостояние в масштабную войну с выходом на территорию стран НАТО.

удар в самое сердце: ВСУ подожгли ключевые нефтяные узлы РФ за тысячи километров.




