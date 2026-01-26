Путін втрачає вплив на ще одному важливому напрямку у світі: хто займає місце РФ

США та Вірменія запускають новий транзитний маршрут TRIPP, який суттєво послаблює позиції Росії на Південному Кавказі та фактично усуває її з ролі ключового геополітичного гравця в регіоні. Новий коридор має з’єднати Азію та Європу через території Вірменії й Азербайджану без участі Москви. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

США та Вірменія. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про проєкт Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), який розглядають як новий стратегічний фактор для всього Кавказу. Він передбачає надання Сполученим Штатам спеціальних прав на розвиток транзитного коридору. Управління проєктом здійснюватиме спільна вірмено-американська компанія, яка отримає контроль над маршрутом строком на 49 років.

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що TRIPP остаточно позбавляє Росію статусу головного посередника та гаранта логістичних процесів у регіоні. Проєкт передбачає масштабну розбудову інфраструктури – прокладання нафто- та газопроводів, оптоволоконних мереж, а також створення сучасної залізничної й автомобільної логістики вздовж прикордонної з Іраном залізничної гілки.

За задумом ініціаторів, новий коридор стане ключовою ланкою Транскаспійського маршруту, який пролягає з Китаю через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан і Грузію до Туреччини та країн Європейського Союзу.

Як заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, участь Росії в проєкті взагалі не розглядалася. Водночас, за даними розвідки, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у жорсткій формі звернувся до ВАТ "РЖД", яке нині є концесіонером вірменської залізниці, з вимогою терміново відновити сполучення з кордонами Азербайджану та Туреччини. У разі відмови ці роботи буде виконано коштом Вірменії, що поставить під сумнів подальшу присутність Росії в регіоні.

