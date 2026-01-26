logo

Путин теряет влияние на еще одном важном направлении в мире: кто занимает место РФ
НОВОСТИ

Путин теряет влияние на еще одном важном направлении в мире: кто занимает место РФ

Проект TRIPP соединит Азию и Европу через Армению и Азербайджан и кардинально изменит баланс влияния в регионе.

26 января 2026, 14:15
Автор:
Кравцев Сергей

США и Армения запускают новый транзитный маршрут TRIPP, существенно ослабляющий позиции России на Южном Кавказе и фактически устраняющий ее с роли ключевого геополитического игрока в регионе. Новый коридор должен соединить Азию и Европу через территорию Армении и Азербайджана без участия Москвы. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Путин теряет влияние на еще одном важном направлении в мире: кто занимает место РФ

США и Армения. Фото: из открытых источников

Речь идет о проекте Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который рассматривается как новый стратегический фактор для всего Кавказа. Он предусматривает предоставление Соединенным Штатам специальных прав на развитие транзитного коридора. Управление проектом будет осуществлять совместная армяно-американская компания, которая получит контроль над маршрутом сроком 49 лет.

В Службе внешней разведки подчеркивают, что TRIPP окончательно лишает Россию статус главного посредника и гаранта логистических процессов в регионе. Проект предусматривает масштабное развитие инфраструктуры – прокладка нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей, а также создание современной железнодорожной и автомобильной логистики вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветви.

По замыслу инициаторов новый коридор станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута, который пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Турцию и страны Европейского Союза.

Как заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, участие России в проекте вообще не рассматривалось. В то же время, по данным разведки, премьер-министр Армении Никол Пашинян в жесткой форме обратился в ОАО "РЖД", ныне являющееся концессионером армянской железной дороги, с требованием срочно восстановить сообщение с границами Азербайджана и Турции. В случае отказа эти работы будут выполнены на средства Армении, что поставит под сомнение дальнейшее присутствие России в регионе.

Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ меняют правила современной войны: Сырский заинтриговал заявлением об изменениях на фронте.




Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-ostatochno-vtrachaie-pozytsii-na-pivdennomu-kavkazi
