Путін втрачає Україну, але готує новий фронт: на Заході попередили про зміну тактики Кремля

Після більш, ніж чотирьох років повномасштабної війни дедалі більше західних аналітиків роблять висновок, що стратегічна ініціатива поступово переходить до України. Однак, можливі невдачі Росії на полі бою зовсім не означають зниження загрози для Європи. Навпаки, Кремль може активізувати інші форми тиску західні країни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Таку оцінку представив оглядач з питань оборони та міжнародної безпеки Кон Кофлін. На його думку, початковий план Володимира Путіна щодо перетворення України на залежну від Москви державу фактично провалився. Незважаючи на величезні ресурси, вкладені у війну, Росія так і не змогла досягти своїх ключових політичних цілей.

Водночас Україна продовжує демонструвати здатність завдавати болісних ударів по російській території. Атаки далекобійних безпілотників все частіше торкаються стратегічних об'єктів і навіть районів навколо Москви і Санкт-Петербурга. Крім того, західні країни продовжують надавати Києву військову та фінансову підтримку, підтверджуючи готовність зберігати цей курс.

На цьому фоні Росія стикається з зростаючими внутрішніми проблемами. Втрати армії залишаються значними, а економіка зазнає дедалі більшого тиску через затяжний конфлікт та міжнародні санкції. На думку аналітиків, саме це може спонукати Кремль до розширення гібридних методів протистояння із Заходом.

Як приклади називають кібератаки, інформаційні операції, спроби втручання у політичні процеси європейських держав, а також інциденти на морі та навколо критично важливої інфраструктури. Західні спецслужби вже попереджають, що такі дії можуть стати головним інструментом російської політики у найближчі роки.

Експерти вважають, що чим складніше Москві досягти результатів в Україні, тим вища ймовірність того, що Кремль намагатиметься компенсувати невдачі демонстрацією сили та створенням нових вогнищ напруженості за межами фронту. Саме тому союзники України закликають не послаблювати тиск на Росію та зберігати високий рівень готовності до можливих провокацій.

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