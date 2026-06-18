Путин сам такого не ожидал: какой шаг США принес Кремлю миллиарды

Временные исключения из санкционного режима США в отношении российской нефти обернулись для Москвы многомиллиардной выгодой. По оценкам аналитиков, за несколько месяцев действия специальных лицензий Россия получила более двух миллиардов долларов дополнительного дохода благодаря росту нефтяного экспорта и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Санкционные послабления действовали с марта по июнь и изначально рассматривались Вашингтоном как инструмент предотвращения резких колебаний мирового энергетического рынка. Однако на практике они позволили российским поставщикам заметно увеличить объемы продаж.

Статистика показывает устойчивый рост экспорта сырой нефти. Если в феврале Россия поставляла за рубеж менее пяти миллионов баррелей в сутки, то уже в мае этот показатель достиг примерно шести миллионов баррелей. Таким образом, российские нефтяные компании смогли воспользоваться благоприятной ситуацией и частично компенсировать последствия западных ограничений.

Даже после завершения действия исключений Москва, вероятно, сохранит значительную часть экспортных потоков. За последние годы Россия выстроила альтернативную логистику поставок и значительно усилила сотрудничество с азиатскими покупателями, прежде всего с Китаем и Индией.

Впрочем, ситуация для российских нефтяников остается неоднозначной. На ключевых азиатских рынках наблюдается снижение спроса, что уже привело к уменьшению премий на некоторые сорта российской нефти. Кроме того, российским экспортерам все чаще приходится предоставлять дополнительные скидки, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Тем не менее история с временным ослаблением санкций показала, насколько чувствительным остается мировой рынок к любым решениям, связанным с российскими энергоресурсами. Даже краткосрочные изменения правил способны приносить Кремлю миллиарды долларов и влиять на глобальные цены на нефть.

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