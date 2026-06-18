Путін сам такого не очікував: який крок США приніс Кремлю мільярди

Тимчасові винятки з режиму санкцій США щодо російської нафти обернулися для Москви багатомільярдною вигодою. За оцінками аналітиків, за кілька місяців дії спеціальних ліцензій Росія отримала понад два мільярди доларів додаткового доходу завдяки зростанню нафтового експорту та сприятливій ціновій кон'юнктурі.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Санкційні послаблення діяли з березня по червень і спочатку розглядалися Вашингтоном як інструмент запобігання різким коливанням світового енергетичного ринку. Проте практично вони дозволили російським постачальникам помітно збільшити обсяги продажів.

Статистика показує стале зростання експорту сирої нафти. Якщо в лютому Росія постачала за кордон менш як п'ять мільйонів барелів на добу, то вже у травні цей показник досяг приблизно шести мільйонів барелів. Таким чином, російські нафтові компанії змогли скористатися сприятливою ситуацією та частково компенсувати наслідки західних обмежень.

Навіть після завершення дії винятків Москва, ймовірно, збереже значну частину експортних потоків. За останні роки Росія вибудувала альтернативну логістику поставок та значно посилила співпрацю з азіатськими покупцями, насамперед із Китаєм та Індією.

Проте ситуація для російських нафтовиків залишається неоднозначною. На ключових азіатських ринках спостерігається зниження попиту, що призвело до зменшення премій деякі сорти російської нафти. Крім того, російським експортерам все частіше доводиться надавати додаткові знижки, аби зберегти конкурентоспроможність.

Проте історія з тимчасовим ослабленням санкцій показала, наскільки чутливим світовий ринок залишається до будь-яких рішень, пов'язаних з російськими енергоресурсами. Навіть короткострокові зміни правил здатні приносити Кремлю мільярди доларів та впливати на глобальні ціни на нафту.

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