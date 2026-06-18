Путин теряет Украину, но готовит новый фронт: на Западе предупредили о смене тактики Кремля

После более, чем четырех лет полномасштабной войны все больше западных аналитиков приходят к выводу, что стратегическая инициатива постепенно переходит к Украине. Однако возможные неудачи России на поле боя вовсе не означают снижения угрозы для Европы. Напротив, Кремль может активизировать другие формы давления на западные страны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Такую оценку представил обозреватель по вопросам обороны и международной безопасности Кон Кофлин. По его мнению, первоначальный план Владимира Путина по превращению Украины в зависимое от Москвы государство фактически провалился. Несмотря на огромные ресурсы, вложенные в войну, Россия так и не смогла достичь своих ключевых политических целей.

Одновременно Украина продолжает демонстрировать способность наносить болезненные удары по российской территории. Атаки дальнобойных беспилотников все чаще затрагивают стратегические объекты и даже районы вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, западные страны продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку, подтверждая готовность сохранять этот курс.

На этом фоне Россия сталкивается с растущими внутренними проблемами. Потери армии остаются значительными, а экономика испытывает все большее давление из-за затяжного конфликта и международных санкций. По мнению аналитиков, именно это может подтолкнуть Кремль к расширению гибридных методов противостояния с Западом.

В качестве примеров называют кибератаки, информационные операции, попытки вмешательства в политические процессы европейских государств, а также инциденты на море и вокруг критически важной инфраструктуры. Западные спецслужбы уже предупреждают, что подобные действия могут стать главным инструментом российской политики в ближайшие годы.

Эксперты считают, что чем сложнее Москве добиться результатов в Украине, тем выше вероятность того, что Кремль будет пытаться компенсировать неудачи демонстрацией силы и созданием новых очагов напряженности за пределами фронта. Именно поэтому союзники Украины призывают не ослаблять давление на Россию и сохранять высокий уровень готовности к возможным провокациям.

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