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Путин теряет Украину, но готовит новый фронт: на Западе предупредили о смене тактики Кремля

Пока российская армия увязает в войне, Москва может усилить кибератаки, диверсии и провокации против стран НАТО

18 июня 2026, 18:52
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Кравцев Сергей

После более, чем четырех лет полномасштабной войны все больше западных аналитиков приходят к выводу, что стратегическая инициатива постепенно переходит к Украине. Однако возможные неудачи России на поле боя вовсе не означают снижения угрозы для Европы. Напротив, Кремль может активизировать другие формы давления на западные страны.

Путин теряет Украину, но готовит новый фронт: на Западе предупредили о смене тактики Кремля

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Такую оценку представил обозреватель по вопросам обороны и международной безопасности Кон Кофлин. По его мнению, первоначальный план Владимира Путина по превращению Украины в зависимое от Москвы государство фактически провалился. Несмотря на огромные ресурсы, вложенные в войну, Россия так и не смогла достичь своих ключевых политических целей.

Одновременно Украина продолжает демонстрировать способность наносить болезненные удары по российской территории. Атаки дальнобойных беспилотников все чаще затрагивают стратегические объекты и даже районы вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, западные страны продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку, подтверждая готовность сохранять этот курс.

На этом фоне Россия сталкивается с растущими внутренними проблемами. Потери армии остаются значительными, а экономика испытывает все большее давление из-за затяжного конфликта и международных санкций. По мнению аналитиков, именно это может подтолкнуть Кремль к расширению гибридных методов противостояния с Западом.

В качестве примеров называют кибератаки, информационные операции, попытки вмешательства в политические процессы европейских государств, а также инциденты на море и вокруг критически важной инфраструктуры. Западные спецслужбы уже предупреждают, что подобные действия могут стать главным инструментом российской политики в ближайшие годы.

Эксперты считают, что чем сложнее Москве добиться результатов в Украине, тем выше вероятность того, что Кремль будет пытаться компенсировать неудачи демонстрацией силы и созданием новых очагов напряженности за пределами фронта. Именно поэтому союзники Украины призывают не ослаблять давление на Россию и сохранять высокий уровень готовности к возможным провокациям.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/06/18/putin-defeats-ukraine-double-edged-sword-britain-russia/
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