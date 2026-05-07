Путін висунув ультиматум: переговори зайшли в глухий кут, Умєров терміново летить у США

Мирні переговори між Україною та Росією опинилися на межі зриву після нових вимог Кремля. Вже цього тижня секретар РНБО України Рустем Умєров вирушить до Майамі, де проведе зустріч із спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, переговорний процес фактично зупинився через позицію Володимира Путіна. Російський лідер продовжує наполягати на тому, щоб українські війська залишили частину Донецької області, яку армія РФ так і не спромоглася захопити військовим шляхом. Саме це питання зараз називають головним каменем спотикання на шляху до будь-яких домовленостей.

Джерела зазначають, що під час попередніх раундів сторонам вдалося наблизитися до компромісів щодо низки пунктів. Проте тема статусу Донбасу та відсутність чітких гарантій безпеки для України із боку західних союзників продовжують блокувати подальший прогрес.

Особливу увагу привертає і майбутня зустріч Умерова з Віткоффом. Порядок денний переговорів офіційно не розкривається. Понад те, представники Білого дому відмовилися уточнювати деталі контактів, обмежившись лише підтвердженням підготовки зустрічі. Не коментують ситуацію і в оточенні самого Умєрова – його речниця Діана Давітян відмовилася відповідати на запити журналістів.

На тлі дипломатичного глухого кута зустріч у Майамі може стати ключовою спробою Вашингтона перезапустити переговорний процес або виробити нову стратегію тиску на Москву. Водночас жорстка позиція Кремля свідчить: Росія не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог навіть попри затяжну війну та відсутність успіхів на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" – перемир'я не буде: є два варіанти, куди Україна 9 травня.



