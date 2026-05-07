Главная Новости Общество события Путин выдвинул ультиматум: переговоры зашли в тупик, Умеров срочно летит в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин выдвинул ультиматум: переговоры зашли в тупик, Умеров срочно летит в США

Майами становится новой точкой давления: Киев и Вашингтон готовят закрытые консультации после жестких требований Кремля по Донбассу

7 мая 2026, 06:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мирные переговоры между Украиной и Россией оказались на грани срыва после новых требований Кремля. Уже на этой неделе секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отправится в Майами, где проведет встречу со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, переговорный процесс фактически застопорился из-за позиции Владимира Путина. Российский лидер продолжает настаивать на том, чтобы украинские войска покинули часть Донецкой области, которую армия РФ так и не смогла захватить военным путем. Именно этот вопрос сейчас называют главным камнем преткновения на пути к любым договоренностям.

Источники отмечают, что в ходе предыдущих раундов сторонам удалось приблизиться к компромиссам по ряду пунктов. Однако тема статуса Донбасса и отсутствие четких гарантий безопасности для Украины со стороны западных союзников продолжают блокировать дальнейший прогресс.

Особое внимание вызывает и предстоящая встреча Умерова с Уиткоффом. Повестка переговоров официально не раскрывается. Более того, представители Белого дома отказались уточнять детали контактов, ограничившись лишь подтверждением подготовки встречи. Не комментируют ситуацию и в окружении самого Умерова – его пресс-секретарь Диана Давитян отказалась отвечать на запросы журналистов.

На фоне дипломатического тупика встреча в Майами может стать ключевой попыткой Вашингтона перезапустить переговорный процесс или выработать новую стратегию давления на Москву. В то же время жесткая позиция Кремля свидетельствует: Россия не намерена отказываться от своих максималистских требований даже несмотря на затяжную войну и отсутствие успехов на фронте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/ukraine-chief-negotiator-set-to-travel-to-us-to-meet-witkoff
