Головна Новини Суспільство події «Путін тут уже був»: Сі Цзіньпін зробив несподіваний натяк Трампу під час закритої екскурсії
НОВИНИ

«Путін тут уже був»: Сі Цзіньпін зробив несподіваний натяк Трампу під час закритої екскурсії

Лідер Китаю провів президента США територією секретного урядового комплексу та показав дерева, яким сотні років

15 травня 2026, 14:22
Президент США Дональд Трамп під час офіційного візиту до Китаю отримав рідкісну можливість побувати у закритому урядовому комплексі Чжуннаньхай у Пекіні, де його особисто супроводжував лідер КНР Сі Цзіньпін. Саме там пролунала фраза про російського диктатора Володимир Путін, яка одразу привернула увагу медіа.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Під час прогулянки територією колишнього імператорського саду, що нині є частиною урядового центру китайської влади, Сі демонстрував Трампу старовинні дерева, деяким із яких понад 200-400 років. Американський президент не приховував здивування та перепитав, чи можуть дерева жити так довго.

У відповідь Сі Цзіньпін зазначив, що в Китаї є навіть дерева віком у тисячі років. Частина розмови потрапила у мікрофони журналістів.

Особливу увагу привернув момент, коли Трамп поцікавився, чи приймали у Чжуннаньхаї інших світових лідерів. Китайський лідер відповів, що подібні дипломатичні візити тут відбуваються “надзвичайно рідко”.

“Наприклад, Путін був тут”, — зауважив Сі Цзіньпін, фактично поставивши російського правителя в один ряд із небагатьма іноземними гостями, допущеними до закритого комплексу.

Після цього китайський лідер запропонував Трампу доторкнутися до дерева, якому, за його словами, вже 280 років. Реакція американського президента була лаконічною: “Добре. Мені подобається”.

Чжуннаньхай вважається одним із найбільш закритих і символічних місць китайської влади. Саме там розташовані офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради, а доступ іноземних гостей до комплексу суворо обмежений. Тому сам факт екскурсії для Трампа у Пекіні вже називають демонстрацією особливого дипломатичного жесту з боку Сі Цзіньпіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після саміту Трампа і Сі Цзіньпіна Путіна вже ждуть у Пекіні: що може вирішитися.




Джерело: https://news.sky.com/story/trump-state-visit-latest-us-president-prepares-to-meet-chinese-president-in-beijing-13540731
