Російський диктатор Володимир Путін збирається з візитом до Пекіна наступного тижня, 20 травня. Фактично відразу після від’їзду Трампа глава Кремля поспіхом має прибути до КНР. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "South China Morning Post".

Візит глави російського лідера відбудеться лише через кілька днів після саміту лідера КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що Путін перебуватиме у Китаї лише один день. Видання пише, що його візит навряд чи буде таким же пишним і продуманим до деталей, як у Трампа.

При цьому джерела повідомили, що майбутній візит російського диктатора є частиною "рутинних контактів" Москви і Пекіна.

Цей випадок стане першим, коли Китай прийме лідерів двох держав в одному й тому самому місяці.

Видання зазначає, що цей візит вказує на зусилля Пекіна з управління зв’язками з Москвою та Вашингтоном і позначення себе як ключової держави в реаліях, коли світовий порядок стає дедалі більш роздробленим.

У четвер, 14 травня, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що терміни візиту Путіна до Китаю визначено, але точну дату не назвав. Попередній візит російського диктатора до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.

