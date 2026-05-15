После саммита Трампа и Си Цзиньпина Путина уже ждут в Пекине: что может решиться
После саммита Трампа и Си Цзиньпина Путина уже ждут в Пекине: что может решиться

Журналисты уже отметили, что этот визит указывает на усилия Пекина по управлению связями с Москвой и Вашингтоном.

15 мая 2026, 11:00
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин собирается с визитом в Пекин на следующей неделе, 20 мая. Фактически сразу после отъезда Трампа глава Кремля наспех должен прибыть в КНР. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "South China Morning Post".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Визит главы российского лидера состоится всего через несколько дней после саммита лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что Путин будет находиться в Китае всего один день. Издание пишет, что его визит вряд ли будет таким же пышным и продуманным до деталей, как у Трампа.

При этом источники сообщили, что предстоящий визит российского диктатора является частью "рутинных контактов" Москвы и Пекина.

Этот случай станет первым, когда Китай примет лидеров двух государств в одном и том же месяце.

Издание отмечает, что этот визит указывает на усилия Пекина по управлению связями с Москвой и Вашингтоном и обозначение себя как ключевого государства в реалиях, когда мировой порядок становится все более раздробленным.

В четверг, 14 мая, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Путина в Китай определены, но точную дату не назвал. Предыдущий визит российского диктатора в Китай состоялся в конце августа – начале сентября 2025 года.

Читайте на портале "Комментарии" — во время первого дня визита президента США Дональд Трамп в Китай переговоры с лидером КНР Си Цзиньпин прошли в заметно более напряженной атмосфере, чем ожидалось. Как пишет The New York Times, американский лидер пытался демонстрировать примирительный тон и делал ставку на личную дипломатию, однако Си с первых минут дал понять: У Пекина есть жесткие границы, которые Вашингтону лучше не пересекать.




Источник: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3353648/russias-putin-heading-china-next-week-days-after-historic-xi-trump-summit?module=breaking&pgtype=homepage
