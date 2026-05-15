Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество события «Путин здесь уже был»: Си Цзиньпин сделал неожиданный намек Трампу во время закрытой экскурсии
«Путин здесь уже был»: Си Цзиньпин сделал неожиданный намек Трампу во время закрытой экскурсии

Лидер Китая провел президента США по территории секретного правительственного комплекса и показал деревья, которым сотни лет

15 мая 2026, 14:22
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Китай получил редкую возможность побывать в закрытом правительственном комплексе Чжуннаньхай в Пекине, где его лично сопровождал лидер КНР Си Цзиньпин. Именно там раздалась фраза о российском диктаторе Владимире Путине, которая сразу привлекла внимание медиа.

Во время прогулки по территории бывшего императорского сада, ныне являющегося частью правительственного центра китайских властей, Си демонстрировал Трампу старинные деревья, некоторым из которых более 200-400 лет. Американский президент не скрывал удивления и переспросил, могут ли деревья жить так долго.

В ответ Си Цзиньпин отметил, что в Китае есть даже деревья в возрасте тысячи лет. Часть разговора попала в микрофоны журналистов.

Особое внимание привлек момент, когда Трамп поинтересовался, принимали ли у Чжуннаньхаи других мировых лидеров. Китайский лидер ответил, что подобные дипломатические визиты здесь проходят "чрезвычайно редко".

"К примеру, Путин был здесь", — заметил Си Цзиньпин, фактически поставив российского правителя в один ряд с немногими иностранными гостями, допущенными в закрытый комплекс.

После этого китайский лидер предложил Трампу прикоснуться к дереву, которому, по его словам, уже 280 лет. Реакция американского президента была лаконична: "Хорошо. Мне нравится".

Чжуннаньхай считается одним из самых закрытых и символических мест китайских властей. Там расположены офисы Коммунистической партии Китая и Государственного совета, а доступ иностранных гостей к комплексу строго ограничен. Потому сам факт экскурсии для Трампа в Пекине уже называют демонстрацией особого дипломатического жеста со стороны Си Цзиньпина.

Читайте на портале "Комментарии" — после саммита Трампа и Си Цзиньпина Путина уже ждут в Пекине: что может решиться.




Источник: https://news.sky.com/story/trump-state-visit-latest-us-president-prepares-to-meet-chinese-president-in-beijing-13540731
