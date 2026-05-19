Путін терміново летить до Сі: яку угоду намагається врятувати Кремль на тлі війни на Близькому Сході

Російський диктатор Володимир Путін вирушає до Пекіна на переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, де однією з головних тем стане доля газопроводу "Сила Сибіру-2". Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського уряду.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, Москва розраховує використовувати нестабільність на світових енергетичних ринках, викликану конфліктом на Близькому Сході, щоб досягти поступок від Китаю в переговорах щодо ціни на російський газ.

Кремль сподівається, що загрози перебоїв постачань через Ормузьку протоку та війна навколо Ірану змусять Пекін активніше просувати проект нового трубопроводу із Сибіру до Китаю через територію Монголії.

Один із російських чиновників заявив, що китайська сторона нібито вже виявила зацікавленість у прискоренні переговорів, проте реального прориву поки що немає. Більше того, джерела Bloomberg наголошують: остаточне рішення повністю залежить від позиції Сі Цзіньпіна, а ознак швидкого узгодження угоди поки що вкрай мало.

Радник Кремля Юрій Ушаков підтвердив, що питання "Сили Сибіру-2" стане однією з ключових тем переговорів. За його словами, Путін має намір детально обговорити проект із китайським лідером, а неформальне спілкування продовжиться навіть за вечірнім чаюванням після офіційної зустрічі.

Джерела стверджують, що Газпром уже запропонував Пекіну вкрай вигідні умови постачання газу, проте китайські партнери поки що не поспішають запускати проект.

Для Москви угода з Китаєм стає критично важливою на тлі західних санкцій і війни проти України, що триває. Росія все більше залежить від торгівлі з Пекіном і намагається компенсувати втрату європейського газового ринку.

До складу російської делегації увійшли одразу п'ять віце-прем'єрів, вісім міністрів, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна та керівники найбільших держкомпаній.

Переговори Путіна та Сі відбудуться відразу після зустрічі китайського лідера з Дональд Трамп, що, на думку аналітиків, робить візит особливо чутливим для Кремля.

Читайте на порталі "Коментарі" — Сі Цзіньпін викликав Путіна: навіщо Кремль терміново рветься до Китаю.



