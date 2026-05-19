Путин срочно летит к Си: какую сделку пытается спасти Кремль на фоне войны на Ближнем Востоке

Российский диктатор Владимир Путин отправляется в Пекин на переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, где одной из главных тем станет судьба газопровода “Сила Сибири-2”. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству.

По данным агентства, Москва рассчитывает использовать нестабильность на мировых энергетических рынках, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке, чтобы добиться уступок от Китая в переговорах о цене на российский газ.

Кремль надеется, что угрозы перебоев поставок через Ормузский пролив и война вокруг Ирана заставят Пекин активнее продвигать проект нового трубопровода из Сибири в Китай через территорию Монголии.

Один из российских чиновников заявил, что китайская сторона якобы уже проявила заинтересованность в ускорении переговоров, однако реального прорыва пока нет. Более того, источники Bloomberg подчеркивают: окончательное решение полностью зависит от позиции Си Цзиньпина, а признаков быстрого согласования сделки пока крайне мало.

Советник Кремля Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос “Силы Сибири-2” станет одной из ключевых тем переговоров. По его словам, Путин намерен подробно обсудить проект с китайским лидером, а неформальное общение продолжится даже за вечерним чаепитием после официальной встречи.

Источники утверждают, что Газпром уже предложил Пекину крайне выгодные условия поставок газа, однако китайские партнеры пока не спешат запускать проект.

Для Москвы соглашение с Китаем становится критически важным на фоне западных санкций и продолжающейся войны против Украины. Россия все сильнее зависит от торговли с Пекином и пытается компенсировать потерю европейского газового рынка.

В состав российской делегации вошли сразу пять вице-премьеров, восемь министров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководители крупнейших госкомпаний.

Переговоры Путина и Си состоятся сразу после встречи китайского лидера с Дональд Трамп, что, по мнению аналитиков, делает визит особенно чувствительным для Кремля.

