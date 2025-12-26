Путін спалив контору: диктатор розкрив хитрий план заробітку про який домовився з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він з президентом США Дональдом Трампом домовився спільно управляти ЗАЕС, без України, і заробляти там. Тобто Трамп і Путін хочуть створити "РосАмерБіткоїнВидобувач", отримати доступ до фактично шарової електроенергії у величезних обсягах і майнити собі криптовалюту. Фактично створюють собі приватний друкарський верстат. Про це розповів фінансовий експерт, блогер Сергій Фурса.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"Цікаво, звісно, як на це зреагує ринок біткоїну. Але ще цікавіше, як на це мало б зреагувати ФБР. Бо навряд чи ці біткоїни якимось чином будуть потрапляти у державну власність США. В США в принципі всього три державних компанії і спільне підприємство з Путіним навряд чи буде четвертим. Тобто якийсь умовний Кушнер з умовним Віткоффом будуть "друкувати" собі біткоїни. І дійсно, чому ж Віткофф так дослухається до думки росіян і чому так хоче змусити Україну капітулювати", – зазначив експерт.

Він продовжує, син Байдена, який нещодавно відкрив рота і заговорив про Україну, як типовий невдаха, що звинувачує всіх у своїх проблемах, нервово курить у кутку.

Сергій Фурса зауважує, в принципі, це мрія українських корупціонерів, які зазвичай так і робили, підключаючись до шарової енергетики, але в набагато менших масштабах.

"А ви кажете чєбурєк чєбурєк... Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...", – підсумував Фурса.

