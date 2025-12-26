Путин спалил контору: диктатор раскрыл хитрый план заработка, о котором договорился с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он с президентом США Дональдом Трампом договорился совместно управлять ЗАЭС без Украины и зарабатывать там. То есть Трамп и Путин хотят создать "РосАмерБиткоинДобытчик", получить доступ к фактически слоевой электроэнергии в огромных объемах и мелькнуть себе криптовалюту. Фактически создают себе частный печатный станок. Об этом рассказал финансовый эксперт, блоггер Сергей Фурса.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Интересно, конечно, как на это среагирует рынок биткоина. Но еще интереснее, как на это должно среагировать ФБР. Потому что вряд ли эти биткоины каким-то образом будут попадать в государственную собственность США. В США в принципе всего три государственных компании и совместное предприятие с Путиным вряд ли будет четвёртым. То есть какой-то условный Кушнер с условным Виткоффом будут "печатать" себе биткоины. И действительно, почему Виткофф так прислушивается к мнению россиян и почему так хочет заставить Украину капитулировать", – отметил эксперт.

Он продолжает, сын Байдена, недавно открывший рот и заговоривший об Украине, как типичный неудачник, обвиняющий всех в своих проблемах, нервно курит в углу.

Сергей Фурса отмечает, в принципе, это мечта украинских коррупционеров, обычно так и делавших, подключаясь к шаровой энергетике, но в гораздо меньших масштабах.

"А вы говорите чебурек чебурек... Интересно, конечно, зачем Путин спалил контору...", – подытожил Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность совместного с Соединенными Штатами Америки управления оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

США и Россия якобы обсуждают возможность такого управления электростанцией без участия Украины. Об этом Путин заявил на встрече с российскими бизнесменами, сообщает российское издание "Коммерсант".



