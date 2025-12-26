Путин спалил контору: диктатор раскрыл хитрый план заработка, о котором договорился с Трампом

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он с президентом США Дональдом Трампом договорился совместно управлять ЗАЭС без Украины и зарабатывать там. То есть Трамп и Путин хотят создать "РосАмерБиткоинДобытчик", получить доступ к фактически слоевой электроэнергии в огромных объемах и мелькнуть себе криптовалюту. Фактически создают себе частный печатный станок. Об этом рассказал финансовый эксперт, блоггер Сергей Фурса.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Он продолжает, сын Байдена, недавно открывший рот и заговоривший об Украине, как типичный неудачник, обвиняющий всех в своих проблемах, нервно курит в углу.
Сергей Фурса отмечает, в принципе, это мечта украинских коррупционеров, обычно так и делавших, подключаясь к шаровой энергетике, но в гораздо меньших масштабах.
Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность совместного с Соединенными Штатами Америки управления оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
США и Россия якобы обсуждают возможность такого управления электростанцией без участия Украины. Об этом Путин заявил на встрече с российскими бизнесменами, сообщает российское издание "Коммерсант".