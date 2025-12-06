logo_ukra

Путін ризикує серйозно зіпсувати відносини із Трампом: на Заході вказали на важливий нюанс
НОВИНИ

Путін ризикує серйозно зіпсувати відносини із Трампом: на Заході вказали на важливий нюанс

Москва зміцнює енергетичну співпрацю з Делі всупереч тиску Вашингтона, що створює нові ризики для відносин Індії та США

6 грудня 2025, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія посилює тиск на тлі енергетичних угод з Індією, що може ускладнити відносини Нью-Делі із США. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Independent.

Путін ризикує серйозно зіпсувати відносини із Трампом: на Заході вказали на важливий нюанс

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Під час візиту до Делі президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва готова забезпечувати Індію стабільним постачанням палива. Така заява пролунала у період, коли Вашингтон закликає індійський уряд скоротити закупівлі російських енергоносіїв. За оцінками видання, слова Путіна можуть посилити напруженість у відносинах між Нью-Делі та адміністрацією Дональда Трампа.

Заява була зроблена після підписання нових угод про співпрацю між Росією та Індією. У спільному документі наголошується, що двосторонні відносини залишаються стійкими перед зовнішнім тиском. Індійська сторона дає зрозуміти, що продовжить взаємодіяти з Росією, незважаючи на зростаючі вимоги США обмежити імпорт.

Вашингтон намагається знизити залежність Індії від російського палива та посилює економічний тиск. Серед останніх кроків — запровадження 25-відсоткового мита на індійське постачання нафти російського походження. У США це пояснюють необхідністю посилити вплив на Москву для припинення агресії проти України.

Незважаючи на такі заходи, індійський уряд поки що не демонструє готовності згортати співпрацю з РФ, що створює додаткові виклики для американської дипломатії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нова заява російського диктатора Володимира Путіна свідчить, що від своїх максималістських цілей у війні проти України він не відступить, вважають в Інституті вивчення війни. Зокрема, якщо останнім часом Путін постійно натякав на необхідність ЗСУ вийти з Донбасу, то тепер він знову згадав про так звану Новоросію . Про що це каже? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-trump-putin-macron-eu-peace-talks-latest-b2878524.html
