Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом: на Западе указали на важный нюанс

Россия усиливает давление на фоне энергетических соглашений с Индией, что может осложнить отношения Нью-Дели с США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Independent".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Во время визита в Дели президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечивать Индию стабильными поставками топлива. Такое заявление прозвучало в период, когда Вашингтон призывает индийское правительство сократить закупки российских энергоносителей. По оценкам издания, слова Путина могут усилить напряжённость в отношениях между Нью-Дели и администрацией Дональда Трампа.

Заявление было сделано после подписания новых соглашений о сотрудничестве между Россией и Индией. В совместном документе подчёркивается, что двусторонние отношения остаются устойчивыми перед внешним давлением. Индийская сторона дает понять, что продолжит взаимодействовать с Россией, несмотря на растущие требования со стороны США ограничить импорт.

Вашингтон пытается снизить зависимость Индии от российского топлива и усиливает экономическое давление. Среди последних шагов — введение 25-процентной пошлины на индийские поставки нефти российского происхождения. В США это объясняют необходимостью усилить влияние на Москву для прекращения агрессии против Украины.

Несмотря на такие меры, индийское правительство пока не демонстрирует готовности сворачивать сотрудничество с РФ, что создаёт дополнительные вызовы для американской дипломатии.

