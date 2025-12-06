logo

BTC/USD

89626

ETH/USD

3038.91

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом: на Западе указали на важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом: на Западе указали на важный нюанс

Москва укрепляет энергетическое сотрудничество с Дели вопреки давлению Вашингтона, что создаёт новые риски для отношений Индии и США

6 декабря 2025, 07:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия усиливает давление на фоне энергетических соглашений с Индией, что может осложнить отношения Нью-Дели с США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Independent".

Путин рискует серьезно испортить отношения с Трампом: на Западе указали на важный нюанс

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Во время визита в Дели президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова обеспечивать Индию стабильными поставками топлива. Такое заявление прозвучало в период, когда Вашингтон призывает индийское правительство сократить закупки российских энергоносителей. По оценкам издания, слова Путина могут усилить напряжённость в отношениях между Нью-Дели и администрацией Дональда Трампа.

Заявление было сделано после подписания новых соглашений о сотрудничестве между Россией и Индией. В совместном документе подчёркивается, что двусторонние отношения остаются устойчивыми перед внешним давлением. Индийская сторона дает понять, что продолжит взаимодействовать с Россией, несмотря на растущие требования со стороны США ограничить импорт.

Вашингтон пытается снизить зависимость Индии от российского топлива и усиливает экономическое давление. Среди последних шагов — введение 25-процентной пошлины на индийские поставки нефти российского происхождения. В США это объясняют необходимостью усилить влияние на Москву для прекращения агрессии против Украины.

Несмотря на такие меры, индийское правительство пока не демонстрирует готовности сворачивать сотрудничество с РФ, что создаёт дополнительные вызовы для американской дипломатии.

Читайте также на портале "Комментарии" — новое заявление российского диктатора Владимира Путина свидетельствует, что от своих максималистских целей в войне против Украины он не отступит, считают в Институте изучения войны. В частности, если в последнее время Путин постоянно намекал на необходимость ВСУ выйти из Донбасса, то теперь он снова упомянул о так называемой Новороссии. О чем это говорит? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-trump-putin-macron-eu-peace-talks-latest-b2878524.html
Теги:

Новости

Все новости