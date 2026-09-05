Путін поставив під загрозу візит посланців Трампа до України: у США побачили небезпечний сигнал

Кремль не демонструє готовності гарантувати безпеку американської делегації під час її майбутнього візиту до України. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), оцінюючи дії російської сторони.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня заявив, що представники адміністрації Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Україну 6 вересня після поїздки до Росії. Російські ЗМІ також підтвердили плани візиту до американської делегації.

При цьому, за повідомленнями джерел, самі Віткофф і Кушнер висловлювали стурбованість власною безпекою під час перебування в Україні. На цьому тлі ISW порівняв ситуацію з недавнім візитом до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа.

26 серпня Україна, за даними аналітиків, припинила дальні удари по Московській області на період візиту американського чиновника. Проте Москва, як зазначає ISW, не зробила аналогічного кроку перед поїздкою Віткоффа та Кушнера до України. Володимир Путін також не давав публічних вказівок щодо припинення російських ударів на час візиту американців.

У ISW вважають це показовим. На думку аналітиків, відсутність таких гарантій може свідчити про небажання Кремля сприймати США як рівноправного посередника у мирному процесі.

Більше того, аналітики вважають, що Москва намагається сформувати ситуацію, в якій Вашингтон буде змушений вести переговори насамперед із російською стороною та враховувати умови Кремля.

На цьому тлі візит Віткоффа та Кушнера до України набуває додаткового значення. Якщо російські удари продовжаться під час перебування американської делегації, це може стати для Вашингтона серйозним сигналом щодо позиції Москви щодо ролі США у переговорах та можливого припинення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу мають прибути до Москви, де мають намір обговорити можливе припинення війни в Україні. Однак у Кремлі перспективи нового раунду переговорів оцінюють вкрай скептично, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського керівництва.



