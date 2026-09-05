Новая попытка или переговорный тупик: какое предложение по Украине Уиткофф и Кушнер везут Путину

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу должны прибыть в Москву, где намерены обсудить возможное прекращение войны в Украине. Однако в Кремле перспективы нового раунда переговоров оценивают крайне скептически, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Собеседники агентства утверждают, что от визита Уиткоффа и Кушнера не ожидают существенного результата. Предыдущие поездки американских представителей в Россию, по их словам, не позволили добиться заметного продвижения, а сейчас нет признаков того, что Вашингтон получил предложение, способное вывести переговоры из многомесячного тупика.

По данным Bloomberg, российский лидер Владимир Путин по-прежнему настаивает на собственных условиях завершения войны. Более того, требования Москвы становятся жестче на фоне уверенности российского руководства в наличии военного преимущества.

Одним из ключевых препятствий остается территориальный вопрос. Путин, как утверждают источники агентства, не демонстрирует готовности отказаться от требования о передаче России оставшейся части Донецкой области в рамках потенциального соглашения. Киев неоднократно заявлял о неприемлемости подобных условий.

Пока остается неизвестным, привезут ли Уиткофф и Кушнер в Москву новые инициативы, которые способны изменить позицию сторон. Именно это может стать главным вопросом их очередного визита.

На фоне отсутствия признаков готовности Москвы и Киева к взаимным уступкам новая поездка американских представителей может оказаться очередной попыткой разблокировать переговоры – либо подтвердить, насколько глубоким остается дипломатический тупик вокруг самого масштабного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

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