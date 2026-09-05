Трамп готовит «прорыв» или имитацию: зачем Уиткофф и Кушнер летят сначала в Москву, а потом в Киев

На фоне очередных дипломатических попыток Дональда Трампа продемонстрировать продвижение в вопросе завершения войны его спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены посетить сначала Москву, а затем Киев. Такой порядок визитов уже вызывает вопросы относительно американской переговорной стратегии и того, чья позиция фактически формирует повестку будущих переговоров. Можно ли ожидать от визитов Уиткоффа и Кушнера реального дипломатического прорыва или речь скорее идет о создании видимости прогресса, которая нужна Трампу по политическим причинам? И насколько оправдана сама последовательность Москва – Киев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Трампу нужно хотя бы продемонстрировать видимость "прогресса" в решении конфликта

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, стало официально известно, что посланники Трампа Уиткофф и Кушнер наконец-то посетят Киев. Но перед этим они посетят Москву.

"Символичная приоритетность в построении маршрута, что стоит отметить. РФ – приоритет во внешней политике для Трампа в его "геополитических визуализациях" будущего, в которых он "отрывает" рф от Китая в соперничестве США с Китаем за глобальное лидерство. Украина – препятствие на пути их реализации. Никаких "прорывов" не жду ни от этой встречи, ни от будущих в обозримом будущем. Причина – взаимонеприемлемые позиции сторон военного конфликта", – отметил политолог.

По его мнению, Трампу нужно хотя бы продемонстрировать видимость "прогресса" в решении конфликта, который он обещал завершить всего лишь парой телефонных звонков в Москву и Киев в свой первый день второго президентства. А скоро финальная стадия выборов в Конгресс и демократы уж точно ему это припомнят.

"Поэтому логика Трампа на данном этапе такова: "Если ты не можешь завершить эту войну, то создай хотя бы видимость того, что вот-вот она закончится при помощи твоих усилий". А создавать видимость – Трамп Мастер! Поэтому будут громкие и бравурные заявления о "прогрессе" в переговорах. Но реальность за окном, увы, будет иметь совсем другой вид. Так что не питайте иллюзий, лучше готовьтесь к сложной зиме. И не только психологически", – отметил Максим Яли.

Пора изменить алгоритм

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, Уиткофф и Кушнер снова собираются в Москву, а затем – в Киев. И вот здесь главный вопрос даже не в том, о чем они будут говорить. Вопрос – почему снова именно в такой последовательности, а именно: Москва – Киев.

"Сначала выслушать Путина. Его территориальные аппетиты. Его красные линии. Его ультиматумы. Его кровавые мечты о том, какой он хочет видеть Украину. А потом все это привезти в Киев и спросить: ну что, о чем вы готовы договариваться? Этот алгоритм заведомо проигрышный. Ибо самой логикой таких переговоров Путина снова делают тем, кто формулирует повестку дня. Он называет цену миру. Он определяет, какие украинские территории хочет получить. Он рассказывает, какой должна быть украинская армия, какие гарантии безопасности может иметь Украина и куда ей можно и нельзя интегрироваться. А с какой стати? Путин – не арбитр этой войны. Он – агрессор, начавший ее", – отметил экс-дипломат.

Вадим Трюхан отмечает, возможно пора наконец-то изменить не только тон переговоров, но и направление движения дипломатических самолетов: Киев – Москва.

По мнению экс-дипломата, сначала Уиткофф и Кушнер должны приехать в Киев, услышать позицию Украины, согласовать ее с европейцами, определить общие красные линии Запада, а уже потом лететь в Москву. Не слушать очередные лекции Путина о "первопричинах конфликта", а возложить перед ним конкретные требования: прекращение огня, реальные гарантии безопасности Украины, возвращение пленных и похищенных детей, никаких вознаграждений за агрессию в виде новых украинских территорий. И главное – четко объяснить, что будет, если Москва скажет "нет".

"Украина должна получить больше оружия, а Россия – больше санкций, больше экономического давления, больше возможностей для Украины избивать по военной машине агрессора. Вот это называется переговорной позицией. Потому что дипломатия без рычагов – это не дипломатия. Это курьерская служба. И Украине точно не нужны американские курьеры, привозящие из Кремля очередной список пожеланий Путина. Украина его знает. Он озвучивает его ракетами и шахедами почти каждую ночь. Пора изменить алгоритм. Не возите ультиматумы Путина в Киев. Везите, наконец, требования Киева и Европы – Путину в Москву, а если он их не принимает – тогда должна меняться не украинская позиция. Должна меняться цена российского отказа", – резюмировал эксперт.

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