Нова спроба чи переговорний глухий кут: яку пропозицію по Україні Віткофф і Кушнер везуть Путіну

Американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу мають прибути до Москви, де мають намір обговорити можливе припинення війни в Україні. Однак у Кремлі перспективи нового раунду переговорів оцінюють вкрай скептично, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського керівництва.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Співрозмовники агентства стверджують, що від візиту Віткоффа та Кушнера не очікують суттєвого результату. Попередні поїздки американських представників до Росії, за їхніми словами, не дозволили досягти помітного поступу, а зараз немає ознак того, що Вашингтон отримав пропозицію, здатну вивести переговори з багатомісячного глухого кута.

За даними Bloomberg, російський лідер Володимир Путін, як і раніше, наполягає на власних умовах завершення війни. Більше того, вимоги Москви стають жорсткішими на тлі впевненості російського керівництва у наявності військової переваги.

Однією з ключових перешкод залишається територіальне питання. Путін, як стверджують джерела агентства, не демонструє готовності відмовитися від вимоги про передачу Росії решті Донецької області в рамках потенційної угоди. Київ неодноразово заявляв про неприйнятність таких умов.

Поки що залишається невідомим, чи привезуть Віткофф і Кушнер до Москви нові ініціативи, які здатні змінити позицію сторін. Саме це може стати головним питанням їхнього чергового візиту.

На тлі відсутності ознак готовності Москви та Києва до взаємних поступок нова поїздка американських представників може виявитися черговою спробою розблокувати переговори – або підтвердити, наскільки глибоким залишається дипломатичний глухий кут навколо наймасштабнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

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