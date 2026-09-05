Путин поставил под угрозу визит посланников Трампа в Украину: в США увидели опасный сигнал

Кремль не демонстрирует готовности гарантировать безопасность американской делегации во время ее предстоящего визита в Украину. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценивая действия российской стороны.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что представители администрации Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Украину 6 сентября после поездки в Россию. Российские СМИ также подтвердили планы визитов американской делегации.

При этом, согласно сообщениям источников, сами Виткофф и Кушнер выражали обеспокоенность собственной безопасностью во время пребывания в Украине. На этом фоне ISW сравнил ситуацию с недавним визитом в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

26 августа Украина, по данным аналитиков, прекратила дальние удары по Московской области на период визита американского чиновника. Однако Москва, как отмечает ISW, не предприняла аналогичного шага перед поездкой Виткоффа и Кушнера в Украину. Владимир Путин также не давал публичных указаний о прекращении российских ударов на время визита американцев.

В ISW считают это показательным. По мнению аналитиков, отсутствие подобных гарантий может свидетельствовать о нежелании Кремля воспринимать США как равноправного посредника в мирном процессе.

Более того, аналитики полагают, что Москва пытается сформировать ситуацию, в которой Вашингтон будет вынужден вести переговоры прежде всего с российской стороной и учитывать условия Кремля.

На этом фоне визит Виткоффа и Кушнера в Украину приобретает дополнительное значение. Если российские удары продолжатся во время пребывания американской делегации, это может стать для Вашингтона серьезным сигналом о позиции Москвы относительно роли США в переговорах и возможного прекращения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу должны прибыть в Москву, где намерены обсудить возможное прекращение войны в Украине. Однако в Кремле перспективы нового раунда переговоров оценивают крайне скептически, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству.



