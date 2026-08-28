logo_ukra

BTC/USD

79676

ETH/USD

2492.97

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Путін піднімає ставки: навіщо Лукашенко летить до Москви після таємничого візиту глави ЦРУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін піднімає ставки: навіщо Лукашенко летить до Москви після таємничого візиту глави ЦРУ

Візит білоруського диктатора до Москви на тлі розмов про загрозу Балтії та будівництво військової інфраструктури біля України може стати частиною масштабної інформаційної гри Кремля

28 серпня 2026, 08:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після візиту керівника ЦРУ, в Москву терміново летить Лукашенко. І все це відбувається на фоні повідомлень про будівництво воєнної бази і під’їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною, хоча будівництво триває не перший рік. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Путін піднімає ставки: навіщо Лукашенко летить до Москви після таємничого візиту глави ЦРУ

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, візит Лукашенка в Москву – це справді про війну, але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай, а Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з Балтійський країн, заради чого в Москву і приїздив Редкліфф, візит Лукашенка грає новими фарбами. 

"Після цього візиту зʼявиться маса нової конспірології, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські ЗМІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблям в територіальних водах Румунії", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко зауважує, Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп, який вже пішов на контакт, повернувся до духу Анкоріджа-2. 

На думку Вадима Денисенка, ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки – вибори в США. Напасти до американських виборів — це утопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат. Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операції. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів. 

"Різке зростання обстрілів України і, зокрема, Києва – частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки", – підсумував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини