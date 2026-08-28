Путін піднімає ставки: навіщо Лукашенко летить до Москви після таємничого візиту глави ЦРУ

Після візиту керівника ЦРУ, в Москву терміново летить Лукашенко. І все це відбувається на фоні повідомлень про будівництво воєнної бази і під’їзних шляхів безпосередньо біля кордону з Україною, хоча будівництво триває не перший рік. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначив, візит Лукашенка в Москву – це справді про війну, але не реальну, а перш за все, інформаційну. Лукашенко не погодиться надати свою територію для нападу на Україну та країни Балтії, допоки його в цьому підтримує Китай, а Китай його підтримує. Але на фоні інформації про підготовку агресії проти однієї з Балтійський країн, заради чого в Москву і приїздив Редкліфф, візит Лукашенка грає новими фарбами.

"Після цього візиту зʼявиться маса нової конспірології, яку викидатимуть росіяни і яку з радістю тиражуватимуть західні та українські ЗМІ. І таким чином, градус тривожності різко зросте. І все це буде відбуватися на фоні зальотів російських літаків на територію країн НАТО і ударів по кораблям в територіальних водах Румунії", – зазначив експерт.

Вадим Денисенко зауважує, Путіну потрібна істерія в Європі, але йому набагато більш важливо, щоб Трамп, який вже пішов на контакт, повернувся до духу Анкоріджа-2.

На думку Вадима Денисенка, ця інформаційно-кінетична операція має свої часові рамки – вибори в США. Напасти до американських виборів — це утопити Трампа, адже тоді він програє і конгрес, і Сенат. Тому, з однієї сторони, Трамп має час, щоб перейменовувати озера і океани, але паралельно він змушений буде звертати увагу на розгортання цієї гібридної операції. Бо вона обовʼязково впливатиме на хід виборів.

"Різке зростання обстрілів України і, зокрема, Києва – частина цієї операції. Путіну вкрай важливо різко погіршити морально-психологічний стан населення і спробувати зламати волю до опору. Паралельно з тим, він спробує розторгувати припинення обстрілів на максимальні поступки", – підсумував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.



