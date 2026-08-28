Путин поднимает ставки: зачем Лукашенко летит в Москву после таинственного визита главы ЦРУ

После визита руководителя ЦРУ в Москву срочно летит Лукашенко. И все это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей у границы с Украиной, хотя строительство длится не первый год. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, визит Лукашенко в Москву – это действительно война, но не реальная, а прежде всего, информационная. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его поддерживает Китай, а Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из балтийских стран, ради чего в Москву и приезжал Редклифф, визит Лукашенко играет новыми красками.

После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выбрасывать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. И таким образом градус тревожности резко возрастет. И все это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко замечает, Путину нужна истерия в Европе, но ему гораздо важнее, чтобы уже ушедший на контакт Трамп вернулся к духу Анкориджа-2.

По мнению Вадима Денисенко, у этой информационно-кинетической операции есть свои временные рамки – выборы в США. Напасть на американские выборы — это утопить Трампа, ведь тогда он проиграет и конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, Трамп имеет время переименовывать озера и океаны, но параллельно он вынужден будет обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Потому что она будет обязательно влиять на ход выборов.

"Резкий рост обстрелов Украины и, в частности, Киева – часть этой операции. Путину очень важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с тем он попытается расторгнуть прекращение обстрелов на максимальные уступки", – подытожил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.



