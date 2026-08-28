Путин поднимает ставки: зачем Лукашенко летит в Москву после таинственного визита главы ЦРУ

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Кравцев Сергей
После визита руководителя ЦРУ в Москву срочно летит Лукашенко. И все это происходит на фоне сообщений о строительстве военной базы и подъездных путей у границы с Украиной, хотя строительство длится не первый год. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, визит Лукашенко в Москву – это действительно война, но не реальная, а прежде всего, информационная. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его поддерживает Китай, а Китай его поддерживает. Но на фоне информации о подготовке агрессии против одной из балтийских стран, ради чего в Москву и приезжал Редклифф, визит Лукашенко играет новыми красками.
Вадим Денисенко замечает, Путину нужна истерия в Европе, но ему гораздо важнее, чтобы уже ушедший на контакт Трамп вернулся к духу Анкориджа-2.
По мнению Вадима Денисенко, у этой информационно-кинетической операции есть свои временные рамки – выборы в США. Напасть на американские выборы — это утопить Трампа, ведь тогда он проиграет и конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, Трамп имеет время переименовывать озера и океаны, но параллельно он вынужден будет обращать внимание на развертывание этой гибридной операции. Потому что она будет обязательно влиять на ход выборов.
Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.