Путін не очікував такого від Трампа: яку свиню підклали США диктатору

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп діє дуже послідовно. Спочатку він отримав доступ до безмежних запасів нафти Венесуели, а тепер забезпечує світовий попит на цю нафту – запроваджує вбивчі санкції проти покупців нафти з Росії та Ірану, а також паралізує їхній "тіньовий флот". Про це розповідає журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковина.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Експерт зазначає, тепер покупцям нафти доведеться брати трампівську нафту з Венесуели, оскільки російську та іранську Трамп просто випихає ногами з ринку.
Іван Яковина додає, Путін, звичайно, шокований таким нахабством. Він звик, що це його асиметричні дії ламають усталений порядок.
Читайте також на порталі "Коментарі" — що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.
Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.