Путін не очікував такого від Трампа: яку свиню підклали США диктатору

Президент США Дональд Трамп діє дуже послідовно. Спочатку він отримав доступ до безмежних запасів нафти Венесуели, а тепер забезпечує світовий попит на цю нафту – запроваджує вбивчі санкції проти покупців нафти з Росії та Ірану, а також паралізує їхній "тіньовий флот". Про це розповідає журналіст, блогер та політичний оглядач Іван Яковина.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, тепер покупцям нафти доведеться брати трампівську нафту з Венесуели, оскільки російську та іранську Трамп просто випихає ногами з ринку.

Іван Яковина додає, Путін, звичайно, шокований таким нахабством. Він звик, що це його асиметричні дії ламають усталений порядок.

"Коли лад ламають йому, Путіну не подобається. Але що вдієш? Сам же хотів зруйнувати глобалістський однополярний Pax Americana, де все нудно, за правилами, де не можна ссати у під'їзді, лузгати сімки та займатися гоп-стопом. Ну, що хотів, те й одержав: тепер жодних правил немає! А Трамп сміється: якщо чимось не задоволені, звертайтесь до суду!", – наголосив журналіст.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витку напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.



