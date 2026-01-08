Что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера"

Теперь уже становится ясно, что, как оказывается захваченный американцами танкер "Маринера" изначально шел в Венесуэлу из Ирана. Причем в пути он прятался – подменял сигнал своего транспондера, чтобы на картах отображаться в сотнях км от своего реального местонахождения. Это первая и не единственная странность. Об этом рассказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, вторая странность – это то, что танкер отказался подчиниться требованию военно-морских сил США – не остановился, а начал от них удирать. Третья странность – это то, что команда танкера начала рисовать на нем российский триколор, а сам танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским. Четвертая странность – это специальное заявление МИД РФ о том, что "это просто танкер, оставьте его в покое".

"Пятая странность – это отправка кораблей ВМФ РФ, включая атомную подводную лодку, на защиту этого судна. Шестая – это истерика, которую устроили российские СМИ и официальные лица по поводу захвата "Маринеры". Предлагают, например, утопить американские военные корабли и ударить "Орешником" по Великобритании. Седьмое — американцы уже собрались предъявить уголовные обвинения команде танкера. Там есть и всякое другое, по мелочи", – отметил Иван Яковина.

Суммируя все эти факты, он отмечает, что можно предположить, что "Маринера" вез из России в Венесуэлу транзитом через Иран FPV-дроны и сопутствующую технику.

Журналист допускает, что Путин понимал, что американцы вскоре направят туда войска, и ему очень хотелось посмотреть, как эти дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО.

"Перед большой войной в Европе, перед вторжением в страны Балтии ему надо было точно знать, есть ли у США и их союзников хоть какие-то средства противодействия ФПВ-дронам, и если есть, то насколько они эффективны. Ну и просто "пощекотать" американцев в реальном бою, отомстить им за "Хаймарсы" и "Джавелины", поставленные в Украину", – отметил блогер.

