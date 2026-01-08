logo

BTC/USD

90443

ETH/USD

3124.42

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера"
commentss НОВОСТИ Все новости

Что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера"

Путину очень хотелось посмотреть, как дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО

8 января 2026, 08:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Теперь уже становится ясно, что, как оказывается захваченный американцами танкер "Маринера" изначально шел в Венесуэлу из Ирана. Причем в пути он прятался – подменял сигнал своего транспондера, чтобы на картах отображаться в сотнях км от своего реального местонахождения. Это первая и не единственная странность. Об этом рассказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.

Что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера"

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, вторая странность – это то, что танкер отказался подчиниться требованию военно-морских сил США – не остановился, а начал от них удирать. Третья странность – это то, что команда танкера начала рисовать на нем российский триколор, а сам танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским. Четвертая странность – это специальное заявление МИД РФ о том, что "это просто танкер, оставьте его в покое".

"Пятая странность – это отправка кораблей ВМФ РФ, включая атомную подводную лодку, на защиту этого судна. Шестая – это истерика, которую устроили российские СМИ и официальные лица по поводу захвата "Маринеры". Предлагают, например, утопить американские военные корабли и ударить "Орешником" по Великобритании. Седьмое — американцы уже собрались предъявить уголовные обвинения команде танкера. Там есть и всякое другое, по мелочи", – отметил Иван Яковина. 

Суммируя все эти факты, он отмечает, что можно предположить, что "Маринера" вез из России в Венесуэлу транзитом через Иран FPV-дроны и сопутствующую технику. 

Журналист допускает, что Путин понимал, что американцы вскоре направят туда войска, и ему очень хотелось посмотреть, как эти дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО. 

"Перед большой войной в Европе, перед вторжением в страны Балтии ему надо было точно знать, есть ли у США и их союзников хоть какие-то средства противодействия ФПВ-дронам, и если есть, то насколько они эффективны. Ну и просто "пощекотать" американцев в реальном бою, отомстить им за "Хаймарсы" и "Джавелины", поставленные в Украину", – отметил блогер.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский десант захватил российский танкер: что происходит.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости