Кравцев Сергей
Теперь уже становится ясно, что, как оказывается захваченный американцами танкер "Маринера" изначально шел в Венесуэлу из Ирана. Причем в пути он прятался – подменял сигнал своего транспондера, чтобы на картах отображаться в сотнях км от своего реального местонахождения. Это первая и не единственная странность. Об этом рассказал журналист, политический обозреватель Иван Яковина.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Блогер отмечает, вторая странность – это то, что танкер отказался подчиниться требованию военно-морских сил США – не остановился, а начал от них удирать. Третья странность – это то, что команда танкера начала рисовать на нем российский триколор, а сам танкер прямо в процессе погони вдруг стал российским. Четвертая странность – это специальное заявление МИД РФ о том, что "это просто танкер, оставьте его в покое".
Суммируя все эти факты, он отмечает, что можно предположить, что "Маринера" вез из России в Венесуэлу транзитом через Иран FPV-дроны и сопутствующую технику.
Журналист допускает, что Путин понимал, что американцы вскоре направят туда войска, и ему очень хотелось посмотреть, как эти дроны проявят себя в боях против самой сильной армии НАТО.
