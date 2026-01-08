Що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Тепер уже стає ясно, що, як виявляється захоплений американцями танкер "Маринера", спочатку йшов до Венесуели з Ірану. Причому в дорозі він ховався — підміняв сигнал свого транспондера, щоб на картах відображатися за сотні кілометрів від свого реального місцезнаходження. Це перша і не єдина дивина. Про це розповів журналіст, політичний оглядач Іван Яковіна.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Блогер зазначає, що друга дивність – це те, що танкер відмовився підкоритися вимогам військово-морських сил США – не зупинився, а почав від них тікати. Третя дивина — це те, що команда танкера почала малювати на ньому російський триколор, а сам танкер просто в процесі гонитви раптом став російським. Четверта дивина – це спеціальна заява МЗС РФ про те, що "це просто танкер, дайте йому спокій".
Підсумовуючи всі ці факти, він зазначає, що можна припустити, що "Маринера" віз із Росії до Венесуели транзитом через Іран FPV-дрони та супутню техніку.
Журналіст припускає, що Путін розумів, що американці незабаром направлять туди війська, і йому дуже хотілося подивитися, як ці дрони виявлять себе в боях проти найсильнішої армії НАТО.
Читайте також на порталі "Коментарі" — американський десант захопив російський танкер: що відбувається.