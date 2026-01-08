Що задумав Путін перед великою війною в Європі: що насправді віз танкер "Маринера"

Тепер уже стає ясно, що, як виявляється захоплений американцями танкер "Маринера", спочатку йшов до Венесуели з Ірану. Причому в дорозі він ховався — підміняв сигнал свого транспондера, щоб на картах відображатися за сотні кілометрів від свого реального місцезнаходження. Це перша і не єдина дивина. Про це розповів журналіст, політичний оглядач Іван Яковіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Блогер зазначає, що друга дивність – це те, що танкер відмовився підкоритися вимогам військово-морських сил США – не зупинився, а почав від них тікати. Третя дивина — це те, що команда танкера почала малювати на ньому російський триколор, а сам танкер просто в процесі гонитви раптом став російським. Четверта дивина – це спеціальна заява МЗС РФ про те, що "це просто танкер, дайте йому спокій".

"П'ята дивина — це відправка кораблів ВМФ РФ, включаючи атомний підводний човен, на захист цього судна. Шоста – це істерика, яку влаштували російські ЗМІ та офіційні особи щодо захоплення "Маринери". Пропонують, наприклад, утопити американські військові кораблі та вдарити "Горішником" по Великій Британії. Сьоме – американці вже зібралися пред'явити кримінальні звинувачення команді танкера. Там є і всяке інше, по дрібниці", – зазначив Іван Яковіна.

Підсумовуючи всі ці факти, він зазначає, що можна припустити, що "Маринера" віз із Росії до Венесуели транзитом через Іран FPV-дрони та супутню техніку.

Журналіст припускає, що Путін розумів, що американці незабаром направлять туди війська, і йому дуже хотілося подивитися, як ці дрони виявлять себе в боях проти найсильнішої армії НАТО.

"Перед великою війною в Європі, перед вторгненням до країн Балтії йому треба було точно знати, чи є у США та їхніх союзників хоч якісь засоби протидії ФПВ-дронам, і якщо є, то наскільки вони ефективні. Ну і просто "лоскотати" американців у реальному бою, помститися їм за "Хаймарси" та "Джавеліни", поставлені в Україну", – зазначив блогер.

