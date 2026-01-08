Путин не ожидал такого от Трампа: какую свинью подложили США диктатору

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп действует очень последовательно. Сначала он получил доступ к безграничным запасам нефти Венесуэлы, а теперь обеспечивает мировой спрос на эту нефть – вводит убийственные санкции против покупателей нефти из России и Ирана, а также парализует их "теневой флот". Об этом рассказывает журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, теперь покупателям нефти придется брать трамповскую нефть из Венесуэлы, так как российскую и иранскую Трамп просто ногами выпихивает с рынка.
Иван Яковина добавляет, Путин, конечно, в шоке от такой наглости. Он привык, что это его ассиметричные действия ломают устоявшийся порядок.
Читайте также на портале "Комментарии" — что задумал Путин перед большой войной в Европе: что на самом деле вез танкер "Маринера".
Также издание "Комментарии" сообщало – Соединённые Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Речь идёт о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" судов, находящихся под санкциями, и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США о досмотре. В результате к операции по его захвату были привлечены силы Береговой охраны и американские военные.