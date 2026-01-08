Путин не ожидал такого от Трампа: какую свинью подложили США диктатору

Президент США Дональд Трамп действует очень последовательно. Сначала он получил доступ к безграничным запасам нефти Венесуэлы, а теперь обеспечивает мировой спрос на эту нефть – вводит убийственные санкции против покупателей нефти из России и Ирана, а также парализует их "теневой флот". Об этом рассказывает журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, теперь покупателям нефти придется брать трамповскую нефть из Венесуэлы, так как российскую и иранскую Трамп просто ногами выпихивает с рынка.

Иван Яковина добавляет, Путин, конечно, в шоке от такой наглости. Он привык, что это его ассиметричные действия ломают устоявшийся порядок.

"Когда порядок ломают ему, Путину не нравится. Но, что поделать? Сам же хотел разрушить глобалистский однополярный Pax Americana, где все скучно, по правилам, где нельзя ссать в подъезде, лузгать семки и заниматься гоп-стопом. Ну, что хотел, то и получил: теперь никаких правил нет! А Трамп смеется: если чем-то не довольны, обращайтесь в суд!", – отметил журналист.

Также издание "Комментарии" сообщало – Соединённые Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони через Атлантический океан. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Речь идёт о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом. По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" судов, находящихся под санкциями, и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США о досмотре. В результате к операции по его захвату были привлечены силы Береговой охраны и американские военные.



