Путін і Моді готують важливу розмову: у Кремлі натякнули, що мова може піти про Україну

У найближчих переговорах російського диктатора Володимира Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді може прозвучати тема війни в Україні. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи можливий порядок денний зустрічі лідерів.

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Путін під час особистих переговорів із закордонними політиками використовує можливість, щоб представити власну версію бою, що відбувається на полі. У Москві стверджують, що російський лідер докладно інформує партнерів щодо ситуації "на землі".

"Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі", — заявив Пєсков.

Таким чином, українська тема потенційно може бути серед питань, які російська сторона має намір обговорювати з Нью-Делі. При цьому конкретний порядок денний майбутніх переговорів і формат обговорення війни поки що не розкрито.

Індія при цьому зберігає окрему позицію щодо російсько-української війни. Нью-Делі продовжує підтримувати відносини з Москвою, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання конфлікту.

Для Кремля контакти з індійським керівництвом мають особливе значення й у контексті демонстрації зовнішньополітичної підтримки. Москва прагне показувати, що зберігає тісні зв'язки із великими світовими державами, незважаючи на тиск із боку Заходу.

Поки невідомо, чи буде розмова Путіна та Моді обмежена спільним обміном позиціями чи лідери торкнуться конкретних варіантів припинення війни. Проте заява Пєскова показує, що українська тема цілком може стати частиною переговорів на найвищому рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна залишається все менше варіантів у війні: на Заході назвали три сценарії для Кремля.



