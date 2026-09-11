В ближайших переговорах российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди может прозвучать тема войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную повестку встречи лидеров.

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Путин во время личных переговоров с зарубежными политиками использует возможность, чтобы представить собственную версию происходящего на поле боя. В Москве утверждают, что российский лидер подробно информирует партнеров о ситуации "на земле".

"Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что в реальности происходит на земле", — заявил Песков.

Таким образом, украинская тема потенциально может оказаться среди вопросов, которые российская сторона намерена обсуждать с Нью-Дели. При этом конкретная повестка предстоящих переговоров и формат обсуждения войны пока не раскрыты.

Индия при этом сохраняет отдельную позицию в отношении российско-украинской войны. Нью-Дели продолжает поддерживать отношения с Москвой, одновременно выступая за дипломатическое урегулирование конфликта.

Для Кремля контакты с индийским руководством имеют особое значение и в контексте демонстрации внешнеполитической поддержки. Москва стремится показывать, что сохраняет тесные связи с крупными мировыми державами, несмотря на давление со стороны Запада.

Пока неизвестно, будет ли разговор Путина и Моди ограничен общим обменом позициями или лидеры затронут конкретные варианты прекращения войны. Однако заявление Пескова показывает, что украинская тема вполне может стать частью переговоров на высшем уровне.

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