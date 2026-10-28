Путін готує два сценарії шантажу Європи: від чого залежить план Кремля

В Росії розглядають два базові сценарії, які поки не передбачають жодної деескалації. Варіанти сценаріїв залежать перш за все від результатів виборів в США. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, перший варіант: якщо Трамп залишає за собою Сенат, базовим сценарієм для Путіна залишається план Дмітрієва, який передбачає: США отримають ексклюзивні посередницькі функції в торгівлі підсанкційними товарами; США тиснуть на ЄС задля зняття санкцій; як компенсацію ЄС отримають гарантії безпеки; Росія інтенсифікує удари по Україні і продовжить гібридні атаки на ЄС. Путін вважає, що в березні-травні він вийде на результативні переговори.

За словами Денисенка, другий варіант полягає у тому, що, якщо Трамп програє вибори в Сенат і входить в період імпічменту, план Дмітрієва може бути згорнутим. А логіка Путіна буде триматися на масштабному залякуванню ЄС. В Кремлі вважають, що інтенсифікація ударів по Україні та масштабування гібридних ударів по ЄС плюс зміна політичної ситуації в ряді країн ЄС і, головно, у Франції не лише розвалять фінансову коаліцію, але й змусять ЄС сісти за стіл переговорів по зняттю санкцій.

"Як і в першому варіанті, Путін вважає, що це станеться в березні-травні. До цього часу вірогідність прямої агресії проти якоїсь європейської країни низька", – зазначив політолог.

Він продовжує, паралельно росіяни вважають, що вони можуть розіграти іранську карту і спробувати обміняти Іран на і Україну. Саме тому РФ пробує більш активно ввійти в питання мирного врегулювання в Ірані, але тут ціль не стільки вирішити питання, скільки максимально потягнути час. Адже врегулювання іранського питання автоматично опустить ціни на нафту. В цьому контексті цікаво буде дивитися за перебігом премʼєріади в Ізраїлі.

Вадим Денисенко вважає, що Путін виходить із явно хибного уявлення, що Китай та США повністю толеруватимуть його методи кошмаріння Європи. Звичайно, і КНР і США хочуть слабкої Європи. Але їм потрібна слабка Європа на якій вони будуть заробляти. Путін же одночасно ставить перед собою дві прямо протилежні цілі: заробляти на ЄС і розвалити ЄС. Звичайно, це можна списати на підняття ставок, але його ультиматуми по поверненню НАТО до кордонів 90-х є недопустимими ні для кого. Але, при цьому, маємо розуміти, європейці будуть вести переговори з РФ і задумуються над тим, як їм виходити з нинішньої ситуації. І знаття санкцій в тому чи іншому форматі також лежить на столі.

"Путін виходить з того, що Європа слаба і не виступить проти його ініціатив. Зрештою останні пʼять років показують нам, що його стратегія вибудовується на тезі, що він знаходиться в сферичному вакуумі і ніхто не не буде чинити спротив. А якщо спротив зʼявиться, повертаємося до стану "перечекати поки зʼявляться нові обставини". А тому життя обовʼязково внесе свої корективи в стратегію Кремля", – констатував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп натякнув на зустріч із Путіним та Зеленським: невже мир ближче, ніж здається.