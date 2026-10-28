Путин готовит два сценария шантажа Европы: от чего зависит план Кремля

В России рассматривают два базовых сценария, которые пока не предполагают никакой деэскалации. Варианты сценариев зависят, прежде всего, от результатов выборов в США. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что первый вариант: если Трамп оставляет за собой Сенат, базовым сценарием для Путина остается план Дмитриева, предусматривающий: США получат эксклюзивные посреднические функции в торговле подсанкционными товарами; США давят на ЕС для снятия санкций; в качестве компенсации ЕС получат гарантии безопасности; Россия интенсифицирует удары по Украине и продолжит гибридную атаку на ЕС. Путин считает, что в марте-мае он выйдет на результативные переговоры.

По словам Денисенко, второй вариант состоит в том, что если Трамп проигрывает выборы в Сенат и входит в период импичмента, план Дмитриева может быть свернутым. А логика Путина будет держаться на масштабном запугивании ЕС. В Кремле считают, что интенсификация ударов по Украине и масштабирование гибридных ударов по ЕС плюс изменение политической ситуации в ряде стран ЕС и главным образом во Франции не только развалят финансовую коалицию, но и заставят ЕС сесть за стол переговоров по снятию санкций.

"Как и в первом варианте, Путин считает, что это произойдет в марте-мае. До этого времени вероятность прямой агрессии против какой-то европейской страны низкая", – отметил политолог.

Он продолжает, параллельно россияне считают, что они могут разыграть иранскую карту и попытаться обменять Иран на Украину. Именно поэтому РФ пытается активнее войти в вопрос мирного урегулирования в Иране, но здесь цель не столько решить вопрос, сколько максимально потянуть время. Ведь урегулирование иранского вопроса автоматически опустит цены на нефть. В этом контексте интересно будет следить за ходом премьериады в Израиле.

Вадим Денисенко считает, что Путин исходит из явно ошибочного представления, что Китай и США будут полностью терпеть его методы кошмара Европы. Конечно, и КНР и США хотят слабой Европы. Но им нужна слабая Европа, на которой они будут зарабатывать. Путин одновременно ставит перед собой две прямо противоположные цели: зарабатывать на ЕС и развалить ЕС. Конечно, это можно списать на поднятие ставок, но его ультиматумы по возвращению НАТО к границам 90-х недопустимы ни для кого. Но, при этом, должны понимать, европейцы будут вести переговоры с РФ и задумываются над тем, как им исходить из нынешней ситуации. И знание санкций в том или ином формате также лежит на столе.

"Путин исходит из того, что Европа слаба и не выступит против его инициатив. В конце концов, последние пять лет показывают нам, что его стратегия выстраивается на тезисе, что он находится в сферическом вакууме и никто не будет сопротивляться. А если сопротивление появится, возвращаемся в состояние "переждать, пока появятся новые обстоятельства". Поэтому жизнь обязательно внесет свои коррективы в стратегию Кремля", – констатировал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп намекнул на встречу с Путиным и Зеленским: неужели мир ближе, чем кажется.