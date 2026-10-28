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Трамп натякнув на зустріч із Путіним та Зеленським: невже мир ближче, ніж здається

Президент США заявив про помітний прогрес у контактах з Москвою щодо України та допустив швидку зустріч з лідерами обох країн

28 жовтня 2026, 07:40
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Кравцев Сергей

Дональд Трамп припустив, що найближчим часом може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Про це президент США заявив журналістам зранку 28 жовтня, говорячи про перспективи врегулювання війни.

Трамп натякнув на зустріч із Путіним та Зеленським: невже мир ближче, ніж здається

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Білого дому, у відносинах Вашингтона та Москви на українському напрямі намітився суттєвий прогрес. Трамп висловив упевненість, що дипломатичні зусилля можуть призвести до подальших результатів, проте не докладно пояснював, яких саме домовленостей уже досягнуто.

"Думаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією – у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч", — заявив американський президент під час спілкування із журналістами.

Коли представники ЗМІ попросили уточнити, про яку зустріч мова йде, Трамп прямо згадав російського та українського президентів. За його словами, переговори з Путіним та Зеленським можуть стати наступним кроком на шляху до просування мирного процесу.

При цьому американський лідер не повідомив, де і коли планується провести таку зустріч, а також не уточнив, чи узгодили сторони її формат та порядок денний. Не прозвучало й подробиць про можливі умови припинення війни.

Заява Трампа прозвучала на тлі дипломатичних зусиль, що продовжуються, навколо російського вторгнення в Україну. Для Києва принципове значення мають не лише сам факт переговорів, а й конкретні гарантії безпеки, умови припинення вогню та запобігання повторній агресії.

Поки що слова президента США свідчать про його оптимізм, але самі по собі не підтверджують, що зустріч уже узгоджена. Головна інтрига полягає в тому, чи вдасться Вашингтону перетворити заявлений прогрес на конкретні рішення.

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