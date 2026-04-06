Путін чи Трамп: хто більша загроза для миру - несподівані результати з Іспанії
Путін чи Трамп: хто більша загроза для миру - несподівані результати з Іспанії

Іспанці вважають Дональда Трампа найбільшою загрозою миру у рейтингу світових лідерів.

6 квітня 2026, 10:20
Slava Kot

Більшість жителів Іспанії вважають президента США Дональда Трампа більшою загрозою світовому миру, ніж російського дикатора Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування, проведеного іспанським виданням El Pais спільно з радіомережою Cadena SER.

Трамп та Путін лідери у рейтингу світових загроз. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними дослідження, 81% респондентів назвали Дональда Трампа головним фактором загрози для глобальної стабільності. Очільник Кремля Володимир Путін посів друге місце з показником 79,3%. Різниця між двома політиками становить лише 2 відсоткові пункти.

Третю позицію у списку потенційних загроз зайняв прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Його назвали небезпечним для світового миру 71,2% опитаних іспанців. 

Рейтинг світових лідерів, які становлять загрозу для миру. Фото: El Pais 

Також у рейтинг загроз для миру потрапили інші світові лідери. 62,9% учасників опитування вважають загрозою нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. 62,25% назвали небезпечним керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, а лідер Китаю Сі Цзіньпін отримав результат у 49,3%.

Опитування проводилося на тлі загострення міжнародної ситуації навколо Ірану. Іспанія раніше виступила проти військової операції США та Ізраїлю і відмовилася дозволити використання своїх військових баз для ударів по іранській території. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що дії Вашингтона суперечать міжнародному праву. У відповідь Дональд Трамп пригрозив зупинити торговельні відносини зі Мадридом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США вимагають усунути Трампа та поставили під сумнів його психічний стан.

Також "Коментарі" писали, що Кремль поставив дедлайн для України. Що означають заяви Москви.



Джерело: https://elpais.com/espana/2026-04-06/los-espanoles-ven-a-trump-como-la-mayor-amenaza-por-delante-de-putin.html
