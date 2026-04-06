Путін чи Трамп: хто більша загроза для миру - несподівані результати з Іспанії

Slava Kot
Більшість жителів Іспанії вважають президента США Дональда Трампа більшою загрозою світовому миру, ніж російського дикатора Володимира Путіна. Про це свідчать результати опитування, проведеного іспанським виданням El Pais спільно з радіомережою Cadena SER.
Трамп та Путін лідери у рейтингу світових загроз. Фото з відкритих джерел
Згідно з даними дослідження, 81% респондентів назвали Дональда Трампа головним фактором загрози для глобальної стабільності. Очільник Кремля Володимир Путін посів друге місце з показником 79,3%. Різниця між двома політиками становить лише 2 відсоткові пункти.
Третю позицію у списку потенційних загроз зайняв прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Його назвали небезпечним для світового миру 71,2% опитаних іспанців.
Рейтинг світових лідерів, які становлять загрозу для миру. Фото: El Pais
Також у рейтинг загроз для миру потрапили інші світові лідери. 62,9% учасників опитування вважають загрозою нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. 62,25% назвали небезпечним керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, а лідер Китаю Сі Цзіньпін отримав результат у 49,3%.
Опитування проводилося на тлі загострення міжнародної ситуації навколо Ірану. Іспанія раніше виступила проти військової операції США та Ізраїлю і відмовилася дозволити використання своїх військових баз для ударів по іранській території. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що дії Вашингтона суперечать міжнародному праву. У відповідь Дональд Трамп пригрозив зупинити торговельні відносини зі Мадридом.
