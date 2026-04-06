Путин или Трамп: кто больше угроза миру - неожиданные результаты из Испании

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Большинство жителей Испании считают президента США Дональда Трампа большей угрозой мировому миру, чем российский дикатор Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного испанским изданием El Pais совместно с радиосетью Cadena SER.
Трамп и Путин лидеры в рейтинге мировых угроз. Фото из открытых источников
Согласно данным исследования, 81% респондентов назвали Дональда Трампа главным фактором угрозы глобальной стабильности. Глава Кремля Владимир Путин занял второе место с показателем 79,3%. Разница между двумя политиками составляет всего 2 процентных пункта.
Третью позицию в списке потенциальных угроз занял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его назвали небезопасным для мирового мира 71,2% опрошенных испанцев.
Рейтинг мировых лидеров, представляющих угрозу миру. Фото: El Pais
Также в рейтинг угроз мира попали другие мировые лидеры. 62,9% участников опроса считают угрозой нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. 62,25% назвали опасным руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, а лидер Китая Си Цзиньпин получил результат в 49,3%.
Опрос проводился на фоне обострения международной ситуации вокруг Ирана. Испания ранее выступила против военной операции США и Израиля и отказалась разрешить использование своих военных баз для ударов по иранской территории. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что действия Вашингтона противоречат международному праву. В ответ Дональд Трамп пригрозил остановить торговые отношения с Мадридом.
