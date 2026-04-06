Путин или Трамп: кто больше угроза миру - неожиданные результаты из Испании
Путин или Трамп: кто больше угроза миру - неожиданные результаты из Испании

Испанцы считают Дональда Трампа самой большой угрозой мировому миру в рейтинге мировых лидеров.

6 апреля 2026, 10:20
Slava Kot

Большинство жителей Испании считают президента США Дональда Трампа большей угрозой мировому миру, чем российский дикатор Владимир Путин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного испанским изданием El Pais совместно с радиосетью Cadena SER.

Трамп и Путин лидеры в рейтинге мировых угроз. Фото из открытых источников

Согласно данным исследования, 81% респондентов назвали Дональда Трампа главным фактором угрозы глобальной стабильности. Глава Кремля Владимир Путин занял второе место с показателем 79,3%. Разница между двумя политиками составляет всего 2 процентных пункта.

Третью позицию в списке потенциальных угроз занял премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его назвали небезопасным для мирового мира 71,2% опрошенных испанцев.

Путин или Трамп: кто больше угроза миру - неожиданные результаты из Испании - фото 2

Рейтинг мировых лидеров, представляющих угрозу миру. Фото: El Pais

Также в рейтинг угроз мира попали другие мировые лидеры. 62,9% участников опроса считают угрозой нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. 62,25% назвали опасным руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, а лидер Китая Си Цзиньпин получил результат в 49,3%.

Опрос проводился на фоне обострения международной ситуации вокруг Ирана. Испания ранее выступила против военной операции США и Израиля и отказалась разрешить использование своих военных баз для ударов по иранской территории. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что действия Вашингтона противоречат международному праву. В ответ Дональд Трамп пригрозил остановить торговые отношения с Мадридом.

Источник: https://elpais.com/espana/2026-04-06/los-espanoles-ven-a-trump-como-la-mayor-amenaza-por-delante-de-putin.html
