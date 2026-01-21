Путін буде в захваті: чому для України невтішний прогноз перед форумом у Давосі

Поки європейські лідери на Всесвітньому економічному форумі в Давосі намагаються переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від ідеї встановлення контролю над Гренландією, питання війни в Україні поступово йде на другий план. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела в українських владних колах.

Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, ситуація, що склалася, змусила президента Володимира Зеленського задуматися про доцільність особистого візиту до Давосу. Спочатку європейські лідери планували зосередити переговори саме на підтримці України та спробувати заручитися згодою Трампа на надання гарантій безпеки у післявоєнний період. Проте порядок денний різко змістили заяви американського президента про можливе захоплення Гренландії та погрози торгових мит.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що подібні дискусії відволікають від реальної війни в Європі. За його словами, саме Україна має залишатися у центрі уваги, особливо на тлі інтенсивних ракетних та дронових атак Росії з енергетичної інфраструктури країни у розпал холодної зими.

Українські чиновники побоюються, що на тлі суперечок про Гренландію їхні заклики щодо додаткової допомоги, насамперед у сфері протиповітряної оборони, залишаються непочутими. Ситуацію ускладнює й те, що команда Трампа, за інформацією Politico, зосереджена також на питаннях Гази, через що Зеленському важко узгодити двосторонню зустріч із американським лідером.

При цьому джерела зазначають, що Зеленський зацікавлений у особистих переговорах із Трампом та вважає їх стратегічно важливими. Раніше повідомлялося, що в Давосі планувалося підписання масштабної угоди про економічну реконструкцію України на суму до 800 млрд доларів, проте поки що конкретні домовленості залишаються невизначеними.

