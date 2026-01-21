logo

Путин будет в восторге: почему для Украины неутешительный прогноз перед форумом в Давосе
Путин будет в восторге: почему для Украины неутешительный прогноз перед форумом в Давосе

Из-за спора вокруг планов Трампа Киев опасается, что тема войны отходит на второй план

21 января 2026, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пока европейские лидеры на Всемирном экономическом форуме в Давосе пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от идеи установления контроля над Гренландией, вопрос войны в Украине постепенно уходит на второй план. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в украинских властных кругах.

Путин будет в восторге: почему для Украины неутешительный прогноз перед форумом в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: из открытых источников

По данным издания, сложившаяся ситуация заставила президента Владимира Зеленского задуматься о целесообразности личного визита в Давос. Изначально европейские лидеры планировали сосредоточить переговоры именно на поддержке Украины и попытаться заручиться согласием Трампа на предоставление гарантий безопасности в послевоенный период. Однако повестку резко сместили заявления американского президента о возможном захвате Гренландии и угрозах торговых пошлин.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что подобные дискуссии отвлекают от реальной войны в Европе. По его словам, именно Украина должна оставаться в центре внимания, особенно на фоне интенсивных ракетных и дроновых атак России по энергетической инфраструктуре страны в разгар холодной зимы.

Украинские чиновники опасаются, что на фоне споров о Гренландии их призывы о дополнительной помощи, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, остаются неуслышанными. Ситуацию осложняет и то, что команда Трампа, по информации Politico, сосредоточена также на вопросах Газы, из-за чего Зеленскому сложно согласовать двустороннюю встречу с американским лидером.

При этом источники отмечают, что Зеленский заинтересован в личных переговорах с Трампом и считает их стратегически важными. Ранее сообщалось, что в Давосе планировалось подписание масштабного соглашения об экономической реконструкции Украины на сумму до 800 млрд долларов, однако пока конкретные договорённости остаются неопределёнными.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне возможных мирных консультаций в рамках Всемирного экономического форума в Давосе публично подтвердил неизменность максималистских требований Кремля по войне против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).




Источник: https://www.politico.eu/article/greenland-turmoil-eclipsing-ukraine-war-russia-world-economic-forum-davos/
