logo_ukra

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Путін бере криптовалюту під свій контроль: як в РФ вирішили змінити світові правила
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін бере криптовалюту під свій контроль: як в РФ вирішили змінити світові правила

Нові норми формально легалізують цифрові активи в Росії, але фактично зводять їх до інвестиційного інструменту та підпорядковують жорсткому державному й податковому нагляду

25 грудня 2025, 15:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральний банк Російської Федерації запровадив нову модель регулювання криптовалютного ринку, яка передбачає посилений державний контроль замість стимулювання розвитку цифрових активів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Путін бере криптовалюту під свій контроль: як в РФ вирішили змінити світові правила

Криптовалюта. Фото: із відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими положеннями, криптовалюти та стейблкоїни в Росії офіційно визнаються валютними цінностями. Їх дозволено купувати та продавати, однак використання цифрових активів як платіжного засобу на території країни заборонене. Таким чином регулятор фактично закріплює виключну роль рубля у внутрішньому грошовому обігу.

Розвідники зазначають, що за таких умов криптоактиви втрачають функцію альтернативних грошей і перетворюються виключно на інструмент інвестування. Обіг цифрових валют дозволяється лише через підконтрольних державі посередників — біржі, брокерів та довірчих керуючих. Для депозитаріїв і обмінних сервісів передбачено окремий, більш жорсткий режим регулювання.

Нова концепція також встановлює поділ інвесторів на "кваліфікованих" і "некваліфікованих". Перші отримують ширші можливості для операцій, за винятком роботи з анонімними криптовалютами. Другі обмежуються переліком найбільш ліквідних активів та річним лімітом інвестицій у 300 тисяч рублів через одного посередника.

Хоча регулятор формально дозволяє транскордонні операції з криптовалютами, включно з купівлею за кордоном і переказами за межі РФ, такі дії підлягають обов’язковому декларуванню в податкових органах. Це, на думку СЗРУ, свідчить про фіскальну спрямованість політики Центробанку.

У підсумку українська розвідка доходить висновку, що запропонована модель не лібералізує крипторинок, а консервує його в умовах жорсткого державного контролю, що може лише посилити тіньовий обіг цифрових активів у Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому у Путіна в черговий раз заявили про нібито "взяття" Куп'янська: в Україні дали пояснення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/tsb-rf-dushyt-rynok-kryptovalyut-zhorstkym-kontrolem-i-obmezhennyamy
Теги:

Новини

Всі новини