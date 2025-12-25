Путін бере криптовалюту під свій контроль: як в РФ вирішили змінити світові правила

Рубрики
Центральний банк Російської Федерації запровадив нову модель регулювання криптовалютного ринку, яка передбачає посилений державний контроль замість стимулювання розвитку цифрових активів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Згідно з оприлюдненими положеннями, криптовалюти та стейблкоїни в Росії офіційно визнаються валютними цінностями. Їх дозволено купувати та продавати, однак використання цифрових активів як платіжного засобу на території країни заборонене. Таким чином регулятор фактично закріплює виключну роль рубля у внутрішньому грошовому обігу.
Розвідники зазначають, що за таких умов криптоактиви втрачають функцію альтернативних грошей і перетворюються виключно на інструмент інвестування. Обіг цифрових валют дозволяється лише через підконтрольних державі посередників — біржі, брокерів та довірчих керуючих. Для депозитаріїв і обмінних сервісів передбачено окремий, більш жорсткий режим регулювання.
Нова концепція також встановлює поділ інвесторів на "кваліфікованих" і "некваліфікованих". Перші отримують ширші можливості для операцій, за винятком роботи з анонімними криптовалютами. Другі обмежуються переліком найбільш ліквідних активів та річним лімітом інвестицій у 300 тисяч рублів через одного посередника.
Хоча регулятор формально дозволяє транскордонні операції з криптовалютами, включно з купівлею за кордоном і переказами за межі РФ, такі дії підлягають обов’язковому декларуванню в податкових органах. Це, на думку СЗРУ, свідчить про фіскальну спрямованість політики Центробанку.
У підсумку українська розвідка доходить висновку, що запропонована модель не лібералізує крипторинок, а консервує його в умовах жорсткого державного контролю, що може лише посилити тіньовий обіг цифрових активів у Росії.
