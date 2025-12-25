logo

BTC/USD

87666

ETH/USD

2932.48

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путин берет криптовалюту под свой контроль: как в РФ решили изменить мировые правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин берет криптовалюту под свой контроль: как в РФ решили изменить мировые правила

Новые нормы формально легализуют цифровые активы в России, но фактически сводят их к инвестиционному инструменту и подчиняют жесткому государственному и налоговому надзору

25 декабря 2025, 15:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральный банк русской Федерации ввел новенькую модель регулирования криптовалютного рынка, которая предугадывает усиленный государственный контроль заместо стимулирования развития цифровых активов. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Путин берет криптовалюту под свой контроль: как в РФ решили изменить мировые правила

Криптовалюта. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованным положениям, криптовалюты и стейблкоины в России официально признаются валютными ценностями. Их разрешено покупать и продавать, однако использование цифровых активов в качестве платежного средства на территории страны запрещено. Таким образом, регулятор фактически закрепляет исключительную роль рубля во внутреннем денежном обращении.

Разведчики отмечают, что в таких условиях криптоактивы теряют функцию альтернативных денег и превращаются исключительно в инструмент инвестирования. Оборот цифровых валют разрешается только через подконтрольных государству посредников — биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменных сервисов предусмотрен отдельный, более жесткий режим регулирования.

Новая концепция также устанавливает разделение инвесторов на "квалифицированных" и "неквалифицированных". Первые получают более широкие возможности для операций, за исключением работы с анонимными криптовалютами. Вторые ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и годовым лимитом инвестиций в 300 тысяч рублей через одного посредника.

Хотя регулятор формально разрешает трансграничные операции с криптовалютами, включая покупку за границей и переводы за пределы РФ, такие действия подлежат обязательному декларированию в налоговых органах. Это, по мнению СЗРУ, свидетельствует о фискальной направленности политики Центробанка.

В итоге украинская разведка приходит к выводу, что предложенная модель не либерализует крипторинок, а консервирует его в условиях жесткого государственного контроля, что может усилить теневой оборот цифровых активов в России.

Читайте также на портале "Комментарии" – почему у Путина в очередной раз заявили о якобы "взятии" Купянска: в Украине дали объяснения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/tsb-rf-dushyt-rynok-kryptovalyut-zhorstkym-kontrolem-i-obmezhennyamy
Теги:

Новости

Все новости