Кравцев Сергей
Центральный банк русской Федерации ввел новенькую модель регулирования криптовалютного рынка, которая предугадывает усиленный государственный контроль заместо стимулирования развития цифровых активов. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Криптовалюта. Фото: из открытых источников
Согласно обнародованным положениям, криптовалюты и стейблкоины в России официально признаются валютными ценностями. Их разрешено покупать и продавать, однако использование цифровых активов в качестве платежного средства на территории страны запрещено. Таким образом, регулятор фактически закрепляет исключительную роль рубля во внутреннем денежном обращении.
Разведчики отмечают, что в таких условиях криптоактивы теряют функцию альтернативных денег и превращаются исключительно в инструмент инвестирования. Оборот цифровых валют разрешается только через подконтрольных государству посредников — биржи, брокеров и доверительных управляющих. Для депозитариев и обменных сервисов предусмотрен отдельный, более жесткий режим регулирования.
Новая концепция также устанавливает разделение инвесторов на "квалифицированных" и "неквалифицированных". Первые получают более широкие возможности для операций, за исключением работы с анонимными криптовалютами. Вторые ограничиваются перечнем наиболее ликвидных активов и годовым лимитом инвестиций в 300 тысяч рублей через одного посредника.
Хотя регулятор формально разрешает трансграничные операции с криптовалютами, включая покупку за границей и переводы за пределы РФ, такие действия подлежат обязательному декларированию в налоговых органах. Это, по мнению СЗРУ, свидетельствует о фискальной направленности политики Центробанка.
В итоге украинская разведка приходит к выводу, что предложенная модель не либерализует крипторинок, а консервирует его в условиях жесткого государственного контроля, что может усилить теневой оборот цифровых активов в России.
