У зв’язку з підвищенням тарифів на послуги "Нової пошти" з 1 грудня, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смелянський зробив заяву щодо тарифів, а також порівняв вартість послуг обох поштових операторів, звісно, наголошуючи, що його "Укрпошта" вигідніше.

«Прохання не плутати пошти»: в Укрпошті зробили заяву щодо підвищення тарифів

"Вже незабаром свята, тож хочу розповісти, чому саме в святковий період (і не тільки) відправляти посилки "чорно-жовтим" перевізником краще, ніж "червоним". І справа не лише в тому, що зазвичай, коли ціни зростають, їх маркують червоним.

Як вже повідомили багато медіа, наші конкуренти — Нова пошта — з 1 грудня підвищують тарифи. Багато хто також запитує нас, чи плануємо ми щось подібне.

Одразу відповідаємо: ні. Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому Укрпошта наразі не планує переглядати тарифи на доставку посилок", – зазначає Смелянський.

Він також навів кілька прикладів в інфографіці, як можна заощадити на доставці.

"До речі, оплатити доставку цього року можна, скориставшись програмою Зимова підтримка. На 1000 гривень ви зможете надіслати або отримати приблизно 15 посилок з Укрпоштою (і понад 20, якщо оберете тариф Базовий) — і лише близько 8 з нашими конкурентами.

Вибір, враховуючи, що наша якість і швидкість значно зросли, як на мене, очевидний. Так би мовити, Зимова підтримка наших клієнтів від Укрпошти — без витрат державного бюджету. А те, що заощадите, замовляючи з нами, можете ще й задонатити на ЗСУ!" – додав Смелянський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що "Нова пошта" повідомила про підвищення тарифів на послуги з 1 грудня.