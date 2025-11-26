В связи с повышением тарифов на услуги "Новой почты" с 1 декабря, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сделал заявление по тарифам, а также сравнил стоимость услуг обоих почтовых операторов, отмечая, что его "Укрпочта" выгоднее.

«Просьба не путать почты»: в Укрпочте сделали заявление о повышении тарифов

"Уже скоро праздники, поэтому хочу рассказать, почему именно в праздничный период (и не только) отправлять посылки "черно-желтым" перевозчиком лучше, чем "красным". И дело не только в том, что обычно, когда цены растут, их маркируют красным.

Как уже сообщили многие медиа, наши конкуренты – Новая почта – с 1 декабря повышают тарифы. Многие также спрашивают нас, планируем ли мы нечто подобное.

Сразу отвечаем: нет. Мы хотим, чтобы у вас оставалось больше средств на подарки, поэтому Укрпочта пока не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", – отмечает Смелянский.

Он также привел несколько примеров в инфографике , как можно сэкономить на доставке.

"Кстати, оплатить доставку в этом году можно, воспользовавшись программой Зимняя поддержка. На 1000 гривен вы сможете послать или получить примерно 15 посылок с Укрпочтой (и более 20, если выберете тариф Базовый) — и около 8 с нашими конкурентами.

Выбор, учитывая, что наше качество и скорость значительно выросли, мне кажется, очевиден . Так сказать, Зимняя поддержка наших клиентов от Укрпочты — без расходов государственного бюджета. А то, что сэкономите, заказывая с нами можете еще и задонатить на ВСУ!" – добавил Смелянский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Новая почта" сообщила о повышении тарифов на услуги с 1 декабря.