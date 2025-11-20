Нова пошта повідомила у своїй розсилці про зміну тарифів на низку послуг з 1 грудня 2025 року. Для окремих категорій доставки запроваджуються нові ціни та доплати, а частина тарифів залишається незмінною.

На Новій пошті злетять ціни на доставку: коли та наскільки

Без змін залишається вартість доставки малих посилок до 2 кг. Комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування, повернення, конверти для документів та пакети входять у вартість доставки, як і раніше.

Доставка документів між відділеннями

Компанія розділила тарифи на локальні та по Україні.

локально — 60 грн (було 65 грн, зменшення на 5 грн)

по Україні — 70 грн (було 65 грн, підвищення на 5 грн)

Також запроваджено доплату +10 грн за отримання в поштоматі.

Доставка посилок між відділеннями

Тарифи поділені на локальні та по Україні.

По місту (локально):

до 2 кг — 60 грн (без змін)

до 10 кг — 100 грн (було 90 грн)

до 30 кг — 160 грн (було 140 грн)

По Україні:

до 2 кг — 80 грн (без змін)

до 10 кг — 120 грн (було 110 грн)

до 30 кг — 180 грн (було 160 грн)

Передбачено доплату +10 грн за отримання у поштоматі.

Оновлена умова: за габарит понад 120 см або за відсутності коробки — +100 грн.

Палети – вартість перевезення між відділеннями зросте на 50–250 грн.

Вантажі понад 30 кг

Зміна тарифу: +1 грн за кожен кілограм ваги,

а також +150 грн, якщо відправлення має габарит понад 120 см.

Шини та диски

Перевезення між відділеннями подорожчає на 15–50 грн.

Компанія пояснила, що оновлює тарифи з урахуванням логістичних витрат та для більшої деталізації послуг.

