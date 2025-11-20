Новая почта сообщила в своей рассылке об изменении тарифов на ряд услуг с 1 декабря 2025 года. Для отдельных категорий доставки вводятся новые цены и доплаты, часть тарифов остается неизменной.

На Новой почте взлетят цены на доставку: когда и насколько

Без изменений остается стоимость доставки малых посылок до 2 кг. Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация, возврат, конверты для документов и пакеты входят в стоимость доставки по-прежнему.

Доставка документов между отделениями

Компания разделила тарифы на локальные и по Украине.

локально — 60 грн (было 65 грн, уменьшение на 5 грн)

по Украине — 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн)

Также введена доплата 10 грн за получение в почтомате.

Доставка посылок между отделениями

Тарифы поделены на локальные и по Украине.

По городу (локально):

до 2 кг — 60 грн (без изменений)

до 10 кг — 100 грн (было 90 грн)

до 30 кг — 160 грн (было 140 грн)

По Украине:

до 2 кг — 80 грн (без изменений)

до 10 кг — 120 грн (было 110 грн)

до 30 кг — 180 грн (было 160 грн)

Предусмотрена доплата 10 грн за получение в почтомате.

Обновлено условие: за габарит свыше 120 см или при отсутствии коробки – 100 грн.

Паллеты – стоимость перевозки между отделениями вырастет на 50–250 грн.

Грузы свыше 30 кг

Изменение тарифа: 1 грн за каждый килограмм веса,

а также 150 грн, если отправка имеет габарит свыше 120 см.

Шины и диски

Перевозка между отделениями подорожает на 15–50 грн.

Компания пояснила, что обновляет тарифы с учетом логистических затрат и большей детализации услуг.

