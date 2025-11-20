Рубрики
Недилько Ксения
Новая почта сообщила в своей рассылке об изменении тарифов на ряд услуг с 1 декабря 2025 года. Для отдельных категорий доставки вводятся новые цены и доплаты, часть тарифов остается неизменной.
На Новой почте взлетят цены на доставку: когда и насколько
Без изменений остается стоимость доставки малых посылок до 2 кг. Комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация, возврат, конверты для документов и пакеты входят в стоимость доставки по-прежнему.
Доставка документов между отделениями
Компания разделила тарифы на локальные и по Украине.
локально — 60 грн (было 65 грн, уменьшение на 5 грн)
по Украине — 70 грн (было 65 грн, повышение на 5 грн)
Также введена доплата 10 грн за получение в почтомате.
Доставка посылок между отделениями
Тарифы поделены на локальные и по Украине.
По городу (локально):
до 2 кг — 60 грн (без изменений)
до 10 кг — 100 грн (было 90 грн)
до 30 кг — 160 грн (было 140 грн)
По Украине:
до 2 кг — 80 грн (без изменений)
до 10 кг — 120 грн (было 110 грн)
до 30 кг — 180 грн (было 160 грн)
Предусмотрена доплата 10 грн за получение в почтомате.
Обновлено условие: за габарит свыше 120 см или при отсутствии коробки – 100 грн.
Паллеты – стоимость перевозки между отделениями вырастет на 50–250 грн.
Грузы свыше 30 кг
Изменение тарифа: 1 грн за каждый килограмм веса,
а также 150 грн, если отправка имеет габарит свыше 120 см.
Шины и диски
Перевозка между отделениями подорожает на 15–50 грн.
Компания пояснила, что обновляет тарифы с учетом логистических затрат и большей детализации услуг.
