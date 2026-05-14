Програма "3000 км Україною" б'є рекорди: Укрзалізниця розкрила масштаби популярної ініціативи
Програма "3000 км Україною" б’є рекорди: Укрзалізниця розкрила масштаби популярної ініціативи

Сотні тисяч поїздок, ажіотаж на маршрутах Київ-Львів та жорсткі обмеження: що приховує нова система бонусних подорожей

14 травня 2026, 16:28
Кравцев Сергей

Програма Укрзалізниці "3000 км Україною" стрімко набирає популярності серед пасажирів. Від старту проєкту українці вже здійснили понад 410 тисяч поїздок за бонусними кілометрами. Про це йдеться у відповіді філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" на журналістський запит порталу "Коментарі".

Лише за період з 1 по 12 травня 2026 року пасажири скористалися програмою понад 26 тисяч разів. При цьому середня відстань однієї подорожі становить 474 кілометри.

Найбільший попит зафіксовано на напрямках Київ-Львів, Київ-Суми, Київ-Одеса та Київ-Вінниця. Усі маршрути оформлювалися у форматі “туди й назад”, що свідчить про активне використання програми як для подорожей, так і для регулярних поїздок між регіонами.

Водночас в Укрзалізниці наголошують: доступ до програми можливий виключно через мобільний застосунок. Оформити квитки через каси чи сторонні сервіси неможливо. Для участі необхідно пройти авторизацію через “Дію” або BankID.

У компанії також пояснили, що бонусні 3000 кілометрів не можна використовувати для купівлі квитків друзям чи родичам. Кожен повнолітній пасажир має пройти окрему персональну верифікацію. Водночас діти від 5 років також отримують власний бонусний ліміт.

Програма діятиме до 23 грудня 2026 року. Однак існують і певні обмеження: за бонусні кілометри можна здійснити максимум чотири поїздки, а додаткові послуги – постіль, чай, перевезення багажу, тварин чи автомобілів – оплачуються окремо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військовослужбовець ЗСУ звернув увагу на проблему безпеки пасажирів під час повітряних тривог на залізниці та закликав до негайних змін.

