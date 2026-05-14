Програма "3000 км Україною" б’є рекорди: Укрзалізниця розкрила масштаби популярної ініціативи

Програма Укрзалізниці "3000 км Україною" стрімко набирає популярності серед пасажирів. Від старту проєкту українці вже здійснили понад 410 тисяч поїздок за бонусними кілометрами. Про це йдеться у відповіді філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" на журналістський запит порталу "Коментарі".

Лише за період з 1 по 12 травня 2026 року пасажири скористалися програмою понад 26 тисяч разів. При цьому середня відстань однієї подорожі становить 474 кілометри.

Найбільший попит зафіксовано на напрямках Київ-Львів, Київ-Суми, Київ-Одеса та Київ-Вінниця. Усі маршрути оформлювалися у форматі “туди й назад”, що свідчить про активне використання програми як для подорожей, так і для регулярних поїздок між регіонами.

Водночас в Укрзалізниці наголошують: доступ до програми можливий виключно через мобільний застосунок. Оформити квитки через каси чи сторонні сервіси неможливо. Для участі необхідно пройти авторизацію через “Дію” або BankID.

У компанії також пояснили, що бонусні 3000 кілометрів не можна використовувати для купівлі квитків друзям чи родичам. Кожен повнолітній пасажир має пройти окрему персональну верифікацію. Водночас діти від 5 років також отримують власний бонусний ліміт.

Програма діятиме до 23 грудня 2026 року. Однак існують і певні обмеження: за бонусні кілометри можна здійснити максимум чотири поїздки, а додаткові послуги – постіль, чай, перевезення багажу, тварин чи автомобілів – оплачуються окремо.

